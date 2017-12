Aún quedan cupos para feria navideña “Made In Rancagua”

El 21 y 22 de diciembre en la Casa de la Cultura se realizará una nueva versión de la feria “Made In Rancagua”, pero esta vez especialmente enfocada en la navidad.

Recordemos que esta ya tradicional feria, es un espacio pensado para conocer los trabajos elaborados por las manos de productores locales. Joyas, vestuario, escultura en fierro y en madera, pinturas, y hasta mobiliario, entre otros productos han sido parte de las ediciones anteriores de esta feria rancagüina. Para esta versión aún están abiertas las postulaciones para que los productores locales puedan mostrar y vender sus productos. Los interesados deben escribir a creativosrurales@gmail.com o comunicarse al WhatsApp +56976677026 con la productora general del evento Lorena Jiménez. En esta edición, de la cual diario El Rancagüino será media parner, se espera sumar un mayor número de artistas y diseñadores locales quienes ofrecerán productos desarrollados en la capital regional.

Esta versión además será distinta, no solo por realizarse a días de la navidad, sino porque se realizará en días de semana (jueves y viernes) y con un horario nocturno (de 17 a 23 horas) pensando en evitar los fuertes calores que por estos días caen sobre nuestra zona y dar una buena oportunidad para realizar las últimas compras navideñas.

Al mismo tiempo, como es tradicional, la Feria Made in incluirá talleres de los mismos expositores, realizaciones en vivo además de un completo programa artístico que incluye presentaciones musicales y obra de teatro navideña.

Este entretenido panorama se realizara el jueves 21 y viernes 22 de diciembre, desde las 17 horas en Casa de la Cultura, ubicada en Cachapoal 90 Rancagua.

