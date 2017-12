San Antonio Unido acabó con las ilusiones que tenía Deportes Santa Cruz para llegar a la Primera B

Los Unionistas debían ganar y esperar que Osorno hiciera “la gracia” frente a Vallenar para tener opciones una vez que la segunda sala del tribunal de disciplina de la ANFP ratificara la resta de puntos a Naval en favor del conjunto colchagüino.

Jugaron mucho mejor que su rival, se generaron las principales oportunidades de gol, pero desperdiciaron la mayoría, y cuando ya estaban en ventaja, les empatan y sus opciones de alcanzar a Deportes Vallenar se esfumaron en los últimos minutos del encuentro.

El fin de semana, en el estadio Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz igualó 1-1 frente a San Antonio Unido y culminó en el tercer lugar del torneo de Transición 2017.

Los Unionistas, que llegaban al duelo aleonados gracias al fallo de la primera sala del Tribuna de Disciplina de la ANFP que les entregaba tres puntos más a su cuenta, lo que les permitía luchar por la corona del torneo, entraron con todo a buscar la victoria. Ocasiones claras perdidas especialmente por parte de Juan Gaete, derivaron en que el partido se fuera al descanso sin tantos.

Después de eso, el duelo se mantuvo en lo que se vio en los primeros 45 minutos. Mientras Santa Cruz hacía el gasto, San Antonio Unido ajustaba en la salida para atacar de contra ataque.

Fue así como, en una jugada elaborada, el volante Luis Torres batió al portero David Reyes en los 66’para colocar el 1-0.

A esa altura, ya se sabía que Vallenar vencía por la cuenta mínima a Provincial Osorno en el sur, pero siguieron insistiendo. Nuevamente Gaete se engolosinaba en delantera, y desde el banco el técnico de San Antonio, Guillermo Pérez, dio con el jugador que cambiaría el rumbo del partido. En los 72’ ingresó Víctor Carvajal, y el delantero avisó en los 81’, cuando fue bajado en el área por Torres, lo que para el juez Manuel Vergara significó una falta penal.

Desde los doce pasos sirvió Kevin Galdames, pero el tiro del atacante encontró la soberbia contención de Miguel Vargas.

Pero, la ventaja para los Unionista se terminó a 3’ del final. En una acción ofensiva de buena factura, Carvajal recibió en solitario en el centro del área para concretar el 1-1 definitivo.

Con aquel empate, Deportes Santa Cruz ocupa finalmente el tercer lugar del campeonato con 31 puntos, superados por Naval de Talcahuano que alcanzó las 32 unidades tras derrotar a Deportes Melipilla por 2-1.

EL DT QUIERE SEGUIR

Solo dos fechas estuvo a cargo del primer equipo el DT Osvaldo Hurtado. Tras la salida de Ronnie Radonich, “Arica” modificó algunas cosas, dio tiraje a los juveniles y cosechó cuatro de seis puntos.

Si bien es cierto, su vínculo con el club culminó una vez terminado el partido, su idea es poder continuar porque, dijo a El Rancagüino, se reencantó con el fútbol tras esta pasada por el conjunto de la calle Claudio Cancino.

“Tenía pocas ganas de seguir en el fútbol, y estos jóvenes me inyectaron nuevamente”, expuso.

Además, puntualizó que “yo llegué hasta hoy, y veremos que pasa más adelante. Me encantaría seguir porque hay materia prima, hay mucho lugar para ir a buscar jugadores, pero lo que me gusta a mi con lo que decidan, es otra cosa”.

Finalmente, recordó que “lo lindo de esto es que uno siempre va aprendiendo, y en estos meses he aprendido mucho acá”.

31 puntos en 20 partidos fue la cosecha de Deportes Santa Cruz en el torneo de Transición 2017. De ellos, ocho fueron triunfos, siete empates y cinco derrotas.

Ficha del Partido

Deportes Santa Cruz (1): Miguel Vargas, Gonzalo Santelices (87’, Jorge Valenzuela), Pablo Feres, John Salas, Fidel Córdova, Felipe Lecaros, Luis Torres, Tomás Aránguiz, Thomas Jones, Miguel Morales (76’, Luis Lizana), Juan Gaete. DT: Osvaldo Hurtado.

San Antonio Unido (1): David Reyes, Narciso Cabrera, Iván González, Juan Tobar, Manuel Ormazabal, Pablo Tamburrini (54’, Fabián Barbosa), Kevin Galdames, Juan Carrasco, Bryan Romero (46’, Diego Astete), Juan Fuentes (72’, Víctor Carvajal), Matías García. DT: Guillermo Pérez.

Árbitros: Manuel Vergara, Jonnhy Harasic, Felipe Jerez, Matías Quila.

Amonestados: Torres (DSC); Romero, Cabrera (SAU).

Expulsado: 81’, Luis Torres (DSC).

Goles: 1-0, 66’, Torres; 1-1, 87’, Carvajal.

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

Público: 1.163 espectadores.

