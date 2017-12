Banda rancagüina Iron Heade lanzará su primer disco en la Sala Master de Santiago

El evento se realizará el jueves 14 de diciembre, a las 20 horas, y será transmitido por Radio Universidad de Chile.

Marcela Catalán

‘Primevil’ se llama el primer disco de los rancagüinos Iron Heade, representantes locales del movimiento New Wave of the Traditional Heavy Metal. El grupo lanzará su álbum debut el jueves 14 de diciembre, a las 20 horas en la Sala Master de Santiago, espectáculo que será transmitido en vivo por Radio Universidad de Chile. Desde el 5 de diciembre también está en Spotify, Google Play, entre otras aplicaciones.

La placa contiene cinco temas, “para que el público pueda escuchar un concentrado de nuestro trabajo. Las influencias se pueden percibir tanto en lo musical como en lo visual, esto último mediante nuestra puesta en escena que se inspira en los años 80. Nuestras influencias son Iron Maiden, Judas Priest, Stormwitch, Running Wild y Motörhead”, explican los integrantes.

El disco fue grabado en Phantom Studios y Estudio Helena, siendo producido por Jorge Álvarez. Su registro tomó alrededor de cuatro meses, mientras que las canciones fueron compuestas por Sergio Masciocchi, aportando cada miembro de la banda en los arreglos. Las letras fueron escritas en inglés y “nacen esencialmente a partir de la literatura de fantasía, de brujas y de caballeros”, abordando la mayoría de los tópicos que suele tocar este énero.

Con el fin de difundir y dar a conocer su álbum, el grupo efectúa “un tour de promoción” que comienza por Curicó. Durante los próximos meses, la gira se extenderá a comunas como Coltauco, Rancagua, Curacautín, Iquique, Temuco, entre otros lugares.

En cuanto a las expectativas del conjunto con su disco debut, sus integrantes aseveran que el objetivo es “posicionarse como un imprescindible del heavy metal nacional e internacional. La idea es que el público tenga un material de colección, con gran sonido”, para expandir los alcances de su creación.

“Nos gustaría tocar en los principales escenarios de Chile, como el Caupolicán, y en otros relevantes dentro de Latinoamérica, como el Estadio Obras de Argentina. Dado que trabajamos a partir del resurgimiento de una escena ochentera, nos gustaría presentarnos en espacios icónicos de esa época”, afirman..

Iron Heade fue fundado en 2016 y hoy está formado por Roberto Navarrete a cargo del micrófono, Basthian Giroud en la guitarra, Wladymir Bernechea en el bajo, Sergio Masciocchi en la guitarra y segundas voces, y Patricio Fellay en batería.

