La temida repitencia de curso

Carlos Guajardo Castillo

Académico Facultad de Educación, U. Central

Muchos establecimientos educacionales están prontos a terminar su año académico y para muchos estudiantes y apoderados, implica un período de incertidumbre en cuanto a saber si sus hijos/as pasarán o no de curso. Alguna de las causas podrían ser académicas, así como otras por inasistencia. Ahora bien, ¿por qué en Chile la repitencia de curso es un tema pendiente en materia de educación? Quizás, podríamos pensar que aún nos encontramos en una cultura educacional, sobre la cual, la medición de los resultados es lo que importa, como también, elementos asociados a estudiantes con necesidades educativas especiales que incluso se encuentran en contextos familiares y socioculturales que de una u otra forma inciden en sus respectivos aprendizajes.

Es imperioso señalar que nuestra cultura escolar a diferencia de contextos como: Canadá, Finlandia, Estonia, Japón, los Países Bajos y Corea del Sur; poseen sistemas educativos con altos estándares de calidad y equidad, ya que que dichos países potencian resultados de aprendizajes que resultan ser coherentes e independiente del estatus socioeconómico de los estudiantes. En Chile, hemos avanzado en acciones como la no selección, sin embargo, aún quedan temas pendientes al interior de los establecimientos educacionales que no están siendo bien regulados cuando de repitencia escolar se refiere.

¿Dónde se encuentra el problema? En primer lugar, debemos considerar que gran parte de los estudiantes que son “postulantes a repetir”, lo suelen ser por razones académicas, siendo por lo general aquellos que poseen alguna necesidad educativa especial, lo cual en ningún caso debiesen hacerlos “diferentes” de los otros. Es en este sentido donde la escuela debe preguntarse de qué forma estamos colaborando para que los alumnos/as con mayor dificultad en sus aprendizajes son ayudados de manera integral. ¿Es solo una responsabilidad de las educadoras/es diferenciales o del equipo de integración escolar? Pues creo que no, ya que, si pensamos en una educación con características inclusivas, debemos tener en cuenta que cada individuo aprende de manera diferente y por ende requiere de un atención educativa diferente. Como profesores, no podemos centrar los esfuerzos en “los más inteligentes”, sino que debemos ser capaces de adaptar nuestras planificaciones al contexto y a la realidad de cada uno de los estudiantes que se encuentran en la sala de clases.

La solución a esta problemática está en poner el esfuerzo en todos los integrantes de la comunidad escolar desde principios de año, capaces de llevar un trabajo conjunto para ir en asistencia de aquellos alumnos/as que podrían manifestar mayor apoyo en sus procesos de aprendizajes. En este sentido, debe existir un involucramiento entre los mismos padres y apoderados, ya que ellos pueden brindar una motivación adicional para que los estudiantes sientan sostén al interior de sus hogares.

No olvidemos que el principal rol de la escuela es formar a la sociedad para la vida, por tanto, sería ilógico que nuestras prácticas educativas al interior de las aulas de clases, solo centren la mirada en la “nota” y no valoren otros componentes fundamentales como es la razón del ser de un niño o joven que se prepara en cualquier nivel del sistema escolar chileno. La repitencia no es la única solución para que el estudiante retome los saberes, habilidades y actitudes cursándolos a partir de un año más en la educación formal.

Comentarios

Comentarios