Tras fatal atropello vecinos de Isabel Riquelme contarán con semáforo en Carretera El Cobre

Luego del fatal atropello que enlutó a la población Isabel Riquelme y avivó el fuego de la lucha de los vecinos por un cruce normado en el sector colindante con Carretera El Cobre, y después que durante la tarde del martes vecinos se tomaran la carretera del cobre, durante la tarde del miércoles y en una reunión de emergencia en la gobernación de Cachapoal, se llegó a un principio de acuerdo para la instalación de un sistema de semáforos el que se presume será financiado por el Gobierno Regional.

Cabe destacar que este anhelo de los vecinos de Isabel Riquelme ha estado envuelto en la polémica luego de que el edil rancagüino, Eduardo Soto, se opusiera abiertamente a la instalación de un cruce peatonal cercano al paso sobre nivel de Carretera El Cobre, aludiendo razones de seguridad para los vecinos.

“No hay ninguna posibilidad de asegurar que un peatón cruce y llegue en buenas condiciones al otro extremo porque es una vía con vehículos de mucha velocidad, en semicurva, con pendiente y por lo tanto la visibilidad lo hace imposible. Hoy la UOCT nos plantea hacerlo aproximadamente 55 metros más al poniente (frente al Pasaje 6) y en esa solución estamos de acuerdo” señaló al concluir la reunión la autoridad comunal.

De la misma manera y atendiendo la manifestación que en horas de la tarde del martes realizó un grupo de vecinos, es que Soto esgrimió que “hemos estado en diferentes reuniones y la última fue el 1 de diciembre donde acordamos que la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) nos presentaría la propuesta de presupuesto la próxima semana. Hoy adelantaron la propuesta técnica, validada por todos los actores por lo que resta lograr el financiamiento por parte del Gobierno Regional y la instalación de ese semáforo, entendiendo además que los accidentes se producen en un lugar donde está prohibido cruzar, teniendo dos opciones de semáforos en Freire y Eusebio con Carretera El Cobre”.

De la misma manera, el edil trató de aminorar las críticas respecto a su negativa por la instalación del polémico cruce, declarando que “nuestra voluntad es que una vez definido un punto en común, avanzar; entendiendo, además, que la seremi de Transportes tiene la facultad de diseñar, aprobar, financiar e instalarlos por su propia cuenta pero está en nuestra voluntad seguir avanzando y buscar una solución en beneficio de la seguridad de los vecinos”.

De todas maneras, Soto fue enfático en adelantar que “no habría ninguna posibilidad de solución antes de al menos 6 meses, una vez que tengamos los recursos asignados. La próxima semana vamos a tener el presupuesto y ver las posibilidades de financiamiento, una de las opciones es postulando a un FRIL de emergencia del Gobierno Regional y también como municipio estamos dispuestos a hacer unos aportes si se requiere hacer obras civiles pero eso lo veremos la próxima semana”, finalizó.

ANTECEDENTES

Es necesario recordar que hace algunos meses y por este medio, los vecinos hicieron patentes sus demandas y donde el seremi de Transportes, Francisco Lara, señaló que “ese semáforo está justificado técnicamente, es decir se hicieron las mediciones en el año 2014, si mal no recuerdo, está diseñado por parte de la Dirección de Transito y el municipio no lo quiere instalar por ningún motivo y el alcalde lo ha planteado en más de un momento que mientras él sea alcalde no se va a instalar, lo puedo entender pero no lo comparto”.

En cuanto al financiamiento de la obra, la autoridad expresó que “esta iniciativa puede ser financiada directamente desde el municipio, por medio de financiamiento regional o incluso contar con financiamiento del Ministerio de Transporte o bien por un privado pero en todos estos casos primero debe contar con el permiso del municipio”.

