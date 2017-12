Ex candidatos del frente amplio manifiestan su apoyo a Guillier

En cuanto actores del escenario político nacional, regional y local, quienes suscriben este documento, hacemos uso de nuestra libertad de acción en cuanto militantes y ex candidatos al parlamento y Consejo Regional de O’Higgins por el Frente Amplio.

Por lo que respecto del escenario de segunda vuelta presidencial declaramos:

1. Que a partir de los resultados de la primera vuelta presidencial, constatamos la apertura de un “Nuevo Ciclo Político” en Chile, ciclo que representa la emergencia de una sociedad en donde las y los ciudadanos comparten la convicción de ser partícipes de las profundas trasformación que requiere el modelo de desarrollo neoliberal, el sistema democrático y la consecuente instalación de derechos sociales garantizados.

2. Expresamos públicamente que en segunda vuelta daremos nuestro voto al candidato Alejandro Guillier, orientados no por aspectos programáticos, sino porque un nuevo gobierno de Sebastián Piñera, constituye un riesgo y un serio retroceso para nuestro país y las demandas ciudadanas que políticamente buscamos representar.

3. Hacemos un llamado a participar de la definición presidencial del próximo domingo 17 de diciembre e involucrarse en el futuro del país y de nuestra región, pues el poder ciudadano se expresa en libertad y decidiendo con convicción.

4. Finalmente, mantenemos intacto nuestro compromiso de fortalecer nuestros planteamientos políticos con independencia y autonomía. En esa senda, seguiremos trabajando para llevar nuestras ideas a cada comuna de la Región de O’Higgins, con el propósito de sumar a los agentes de cambio que este nuevo Ciclo Político requiere.

Firman:

Graciela Isla Pérez, ex candidata a Diputada por el Distrito 15 (Movimiento Autonomista)

Rubén Andino, ex candidato a Diputado por el Distrito 16 (Movimiento Autonomista)

Jorge González Farías, ex candidato a Consejero Regional, Cachapoal 1 (Movimiento Autonomista)

Álvaro Lizana Fuentes, ex candidato a Consejero Regional, Cachapoal 2 (Partido Humanista de Chile)

Rancagua, 14

