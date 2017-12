Pacientes que fueron sacados de manera irregular de listas GES han sido reincorporados

– Así lo aseguró ayer el director del Hospital Regional, Sergio Zamorano, quien agregó que en los próximos días se cerrará un sumario y se determinarán las responsabilidades administrativas.

Flor Vásquez

Aún no se conoce la magnitud del daño que se causó a cientos de pacientes del Hospital Regional por la manipulación de las listas de espera de patologías GES y no GES. Algunas personas fallecieron sin recibir atención y en otras pudo haber un agravamiento de la enfermedad. En la auditoría que se realizó en enero de este año, se verificó que 97 pacientes con cáncer fueron “exceptuados” o sacados de manera irregular de las listas, sin que se les realizaran estudios ni biopsias.

Ayer, el director (S) del Hospital Regional, Sergio Zamorano, aclaró que las irregularidades ocurrieron antes de que él asumiera (en diciembre del año pasado); subrayando que “desde el primer momento se han desarrollado todas las medidas necesarias para mitigar las alteraciones señaladas, ubicando a los pacientes, verificando su estado de salud, reingresándolos a las listas y priorizando su atención de modo biomédico y ético”.

Agregó que los funcionarios, profesionales y médicos, han intensificado y aumentado las atenciones para resolver de modo extraordinario estos problemas. “Hay que hacer un reconocimiento a los funcionarios, pues sienten un deber de colaborar en esta solución y a la vez intentar remediar el daño que se ha producido, no solo a los pacientes sino que a la imagen de nuestro hospital, pues la inmensa mayoría de ellos trabaja abnegada y éticamente”.

El doctor Zamorano recordó que el actual equipo directivo del recinto asumió el 2 de diciembre del 2016, “sin actas ni auditorias de entrega, las que hubo que ordenar de inmediato”. A mediados de dicho mes se detectaron alteraciones en los registros de las listas de espera y de las Ges. “Se ordena auditorias focalizadas cerca del 20 de diciembre, verificando la existencia de discordancias y alteraciones de los procesos de registros y exceptuaciones de pacientes de ambas listas, que exigen elevar la auditoria a sumario administrativo”.

Junto con ello se notificó de estos hallazgos al Ministerio de Salud, el cual les indicó que se siga adelante con los sumarios. “Esta información –dijo- fue pública en marzo del presente año en el Diario El Rancagüino”. En efecto, el sumario de la lista de espera No Ges ya se cerró, determinándose la destitución de la funcionaria que estaba a cargo. En tanto, el sumario de lista de espera Ges concluyó en septiembre, pero no se ha podido cerrar puesto que para la formulación de cargos se necesita un fiscal de grado alto. Ahora, la subsecretaria de Redes Asistenciales acaba de nombrar a un fiscal y ha dado un plazo de diez días, para determinar responsabilidades administrativas. Por su parte, la fiscalía determinará si existe o no responsabilidades penales”.

Cabe recordar que en agosto el caso es llevado a la fiscalía por parte de parlamentarios de la UDI, quienes ayer presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables. (Ver recuadro)

Zamorano aseveró que la dirección del Hospital ha prestado colaboración en la investigación, entregando fichas clínicas, computadores, declarando y aportado documentos a la brigada de la PDI que investiga el caso.

Asimismo, resaltó que “este equipo directivo, en conjunto con el Servicio de Salud O´Higgins, detectó el problema desarrollando todas las acciones administrativas, auditorias y sumarios, además de colaborar con la investigación penal y con la policías, pues no podemos tolerar ninguna irregularidad en la atención de los pacientes”.

Finalmente, consultado por el pago de bonos y su eventual relación con la reducción artificial de las listas de espera, Zamorano explicó que “los directivos superiores del Servicio de Salud y del hospital, que son nombrados por Alta Dirección Pública, tienen un convenio de desempeño, con diversos puntos a cumplir. Uno de esos es el cumplimiento de las listas de espera y del Ges. Si se cumple un porcentaje superior al 80 a 90 por ciento reciben un bono”.

Comentarios

Comentarios