Diputado Juan Luis Castro: “Esto es producto de los errores cometidos durante este período en nuestra coalición”

Tras la derrota electoral los actores de la Nueva Mayoría no dudaron en realizar una autocrítica, asegurando que nunca esperaron un resultado desfavorable tan holgado.

Fernando Ávila Figueroa

Fin del misterio y Sebastián Piñera se transformó una vez más en el Presidente electo de Chile. Las reacciones en la oposición no se dejaron esperar y fue así como ya se hacen las primeras autocriticas de lo que sus representantes indican como un resultado tan holgado que no esperaban

Para el Diputado Felipe Letelier (PPD) la democracia es así, creyendo que la primera responsabilidad es de ellos, los actores de primera fila. “Uno tiene que aceptar los triunfos y las derrotas, hay que sacar lecciones también de las derrotas. Si el pueblo dice que Sebastián Piñera será el presidente de Chile, hay que respetar eso, hay que escuchar al pueblo y las minorías acatamos lo que dicen las mayorías, así de sencillo. Felicitar a los triunfadores y aprender la lección”, dijo el Diputado. Agregó que “no ha sido fácil que las fuerzas democráticas de izquierda progresistas se pongan de acuerdo, nos tupimos en detalles, intereses, miradas, historias, etc, en cambio la derecha tiene un sólo objetivo, tener el poder, el poder económico, el poder político, militar etc, eso les interesa y punto”.

Por su parte, el Diputado, Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “hay un triunfo legítimo de la candidatura de Sebastián Piñera, más holgada de lo que pensábamos y creo que esto es producto de los errores cometidos durante este período en nuestra coalición. No tuvimos una candidatura única a la presidencia con la Nueva Mayoría, y el fenómeno del Frente Amplio creció con mucha fuerza y radicalidad. Me queda la sensación que no todos los votos de la Democracia Cristiana y el Frente Amplio fueron para Alejandro Guillier”, sostuvo Castro.

En tanto, para el Diputado, Sergio Espejo (DC), “en el caso particular de la Región de O’Higgins era difícil esperar un resultado distinto considerando la forma en que tanto el Intendente como algunas de las autoridades regionales se han desempeñado durante estos años. Ese es un resultado que explica de manera muy significativa por qué en nuestra región la ventaja de Sebastián Piñera fue tan significativa. En el plano nacional es el resultado de una campaña de Alejandro Guillier con poca convicción, con poca claridad de ideas y que evidentemente fue incapaz de obtener el apoyo de todos aquellos que debieron haber estado para obtener un triunfo”.

Espejo le deseó el mejor de los éxitos a quien ganó, ya que asegura que si a ellos les va bien, a Chile le va bien.

