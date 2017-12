VIDEO: Rechazan sobreseer de manera definitiva a Sebastián Dávalos

Fernando Ávila Figueroa

Tal como estaba anunciado, hoy lunes el Juzgado de Garantía de Rancaguaentrego su determinación de rechazar sobreseer de manera definitiva a Sebastián Dávalos, en el marco del caso Caval, lo que implica que se le puede seguir investigando por los posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho y violación de secreto.

El hijo de la Presidenta Bachelet no se refirió a la determinación, sin embargo, su esposa, Natalia Compagnon, sostuvo que aún falta mucho, reconociendo que el tema para ellos es agotador. “Hay que esperar, hay que ser prudentes, hay que respetar las resoluciones de los tribunales, estamos en un estado procesal, vendrán otros, pero, yo creo que hay que tener prudencia”, dijo Natalia Compagnon.

El abogado, Carlos Fierro, indicó que no esperaban que se rechazara esta solicitud de sobreseimiento, ya que entendían que existían los argumentos jurídicos para que fuera acogida, sin embargo, aduce que se desvirtúa la posición de la Fiscalía en cuanto a que no se puede sobreseer en un procedimiento a ningún imputado que no se encuentre formalizado. Agregó que recurrirán a la Corte de Apelaciones para revertir dentro de esta semana la resolución.

Por su parte, el Fiscal, Sergio Moya, sostuvo que el nivel de certeza para haber declarado el sobreseimiento definitivo no se encuentra establecido en los antecedentes que existen n la carpeta de investigación. Agregó que las gestiones e indagaciones respecto al imputado continúan, no descartando que en la medida que existan antecedentes la Fiscalía puede solicitar la formalización, lo que hasta el día de ayer no estaba establecida. “No vamos a tomar ninguna decisión apresurada en base a la resolución del tribunal, esa resolución seguramente va a ser apelada por la defensa del señor Dávalos, como se planteó en la audiencia del viernes recién pasado”, dijo el fiscal, quien agregó que poseen antecedentes que son recientes, como la declaración de Mauricio Valero, quien aportó nuevos antecedentes que no estaban en la carpeta de investigación, lo que implica que no exista la instancia para sobreseer.

