Conglomerado de Chile Vamos raya la cancha al actual gobierno

Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

A partir del 11 de marzo de 2018, Sebastián Piñera asumirá un nuevo periodo en La Moneda. Esto, luego de que este domingo el candidato de Chile Vamos se impusiera con un 54,5 por ciento de los votos por sobre Alejandro Guillier. El triunfo fue amplio en Rancagua, donde el empresario consiguió un 56 por ciento de las papeletas.

En esta línea, hasta la Plaza de los Héroes de Rancagua llegaron los parlamentarios de la región de O’Higgins, entre ellos el senador Alejandro García-Huidrobro y los diputados Diego Schalper, Issa Kort, Ramón Barros y Javier Macaya para dar sus impresiones sobre resultados de la elección presidencial y los proyectos futuros para la región.

En este contexto, con llamados al actual gobierno a “ser cuidadoso” en la administración de los recursos en el tiempo que les queda, según expuso el Diputado Issa Kort, o a “no cometer el error de la Nueva Mayoría” de convertir al servicio público en una “agencia de empleo para operadores políticos”, como lo declaró el Diputado Javier Macaya, o que nunca más “una tómbola” decida el futuro educacional de un niño, como declaró el diputado Ramón Barros.

Diputado Issa Kort:

“Hago un llamado al actual gobierno que los próximos 90 días tengan mucho cuidado en cómo administrar los recursos que quedan de los chilenos”

“Nuestro llamado va en dos líneas, en primer lugar a mantener la unidad dentro de Chile Vamos, a buscar personas idóneas para que puedan desempeñar el gobierno del Presidente Piñera, pero también quiero hacer un llamado al actual gobierno que los próximos 90 días tengan mucho cuidado en cómo administrar los recursos que quedan de los chilenos, vamos a hacer fiscalizadores hasta el último día. El hecho que ellos no hayan ganado las elecciones no significan que pueden hacer lo que quieran en los próximos 90 días. Con respeto y con responsabilidad le digo al Intendente que sea responsable en la ejecución del gobierno que le queda a él, a los jefes de Servicio, a todos los seremis, porque no vamos a aceptar ningún tipo de manipulación política, ni que vengan a buscar rellenar cargos políticos por conveniencia”.

Diputado Javier Macaya:

“Debemos tener la capacidad de no cometer el error de la Nueva Mayoría de convertir al gobierno, al servicio público en una agencia de empleo para operadores políticos”

“La gran razón por la cual la Nueva Mayoría perdió el poder, fue por haber polarizado y dividido a los chilenos, lo que le hace mal al país, por lo que creo que Piñera debe ser el presidente de la unidad y así lo ha dicho y no debemos cometer los mismos errores de pasar la retroexcavadora. Somos, mayoría en la región, tenemos una votación histórica cercana al 57%, por lo mismo esos resultados hay que tomarlos con mucha humildad, sin ponerle el pie encima a los que perdieron, tratando de tomar ideas de todos lados. Hay que conformar equipos con gente de la región, debemos tener la capacidad de no cometer el error de la Nueva Mayoría de convertir al gobierno, al servicio público en una agencia de empleo para operadores políticos, no vamos a cometer ese mismo error, por lo que es muy importante trabajar con el espíritu de unidad que nos ha llamado a trabajar el presidente Piñera en lo que el ha denominado una nueva transición.

Diputado Ramón Barros:

“No queremos nunca más que una tómbola o el estado decida donde los padres ponen a sus hijos para cursar sus estudios”

“Son las regiones las que le han dado el mayor triunfo al presidente Piñera y como Sexta Región esperamos que ese apoyo se traduzca en políticas concretas respecto a lo que son las regiones. No queremos nunca más que una tómbola o el estado decida dónde los padres ponen a sus hijos para cursar sus estudios. Queremos que haya descentralización, que la Universidad Regional pueda ser vista y utilizada también por otros alumnos estableciendo sedes en distintos lugares y espero que esta unidad sea el ejemplo a seguir para que ojalá este proyecto de cuenta no sólo de estos 4 años, porque Chile requiera de 8 años al menos de gobierno de Chile Vamos por eso hay que cuidarlo tanto”.

Diputado Diego Schalper:

“Queremos personas elegidas por méritos, con compromiso público”

“El desafío que tenemos ahora es convocar a gente de la región para asumir con servicio público y con compromiso regional un proyecto de desarrollo para nuestra región. Personas elegidas por méritos, con compromiso público, capaces de asumir el desafío de cambiarle la cara a miles de familias que han depositado su confianza en este gobierno de unidad nacional que va a liderar el presidente Sebastián Piñera y del cual nos sentimos tremendamente motivados, orgullosos y comprometidos”.

Senador Alejandro García-Huidobro

“Tenemos la posibilidad de llevar a esta región a lo que todos soñamos”

“Estamos muy contentos del tremendo triunfo que tuvimos en el país y en nuestra región que marcó un hito histórico, que ocurrió en la elección parlamentaria y de Cores, tenemos la mayoría del parlamento de la región por primera vez en la historia desde el retorno de la democracia; por lo tanto, tenemos la posibilidad de llevar a esta región a lo que todos soñamos, una región inclusiva, preocupada de la gente más necesitada, de la clase media, cada día con menos delincuencia, con mejor salud, con mejor calidad de vida. Lo importante de aquí para adelante es trabajar unidos, porque tenemos el mal ejemplo de la Nueva Mayoría, el ejemplo de trabajo y de unidad lo tenemos que dar como Chile Vamos por la preocupación que Chile nos entregó y la tremenda responsabilidad que tenemos de aquí para adelante”.

Comentarios

Comentarios