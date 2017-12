EDITORIAL: Después de una nueva elección presidencial

Diversos análisis se realizarán en estos días de las cifras de esta elección presidencial.

Lo cierto es que Sebastián Piñera ganó con un porcentaje mayor del que se suponía, finalmente no fue una elección tan estrecha como se vaticinaba. La estrategia de todos contra parece no haber sido tan efectiva como los partidarios de la Nueva Mayoría esperaban.

También es cierto que hoy es un nuevo día laboral y que seguramente muchas de nuestras cabezas estarán puestas en la navidad. Aunque la ventaja en las urnas del ahora presidente electo no fue menor, no tendrá un parlamento favorable. Por lo que necesariamente no podrá ni arrasar con lo realizado en el actuar gobierno, ni podrá avanzar en su propio programa sin llegar a necesarios acuerdos. La mejor política, porque asegura su continuidad en el tiempo más allá de los vaivenes electorales, es la de los consensos y no la de la retroexcavadora.

Esperamos que más allá de los números ampliamente favorables a Sebastián Piñera en nuestra región, esta elección signifique el continuar en la senda de desarrollo de nuestra zona, que se acabe el sistema 3×1, que podamos elegir un intendente que tenga atribuciones para gobernar y que el desfile del 2 de octubre se realice nuevamente en las calles.

Luis Fernando González

Sub Director.

