En O’Higgins esperan no equivocarse en los refuerzos así como ocurrió este 2017

Ayer, el presidente del club, Ricardo Abumohor, señaló que esperan no fallar, y que los nuevos elementos ojalá se integren lo antes posible y cuando comience la pretemporada 2018.

Ricardo Obando

“De que en este año no fuimos asertivos, no lo fuimos”. Palabras del presidente de O’Higgins de Rancagua, Ricardo Abumhor, quién ayer habló respecto al proceso que vive el club para volver a insertarse en los puestos de avanzada tras el desastroso segundo semestre de este 2017.

En diálogo con el programa “Fuera de Juego” de Radio Bienvenida, el mandamás celeste sentenció que en este tema “está trabajando Cristian (Abumohor) con toda la gente muy fuertemente para poder enderezar el rumbo”.

Es más, apuntó que esperan tener a los refuerzos a la brevedad. “Está Cristian al frente y está con mucha intensidad trabajando, viendo todas las posibilidades. Y esperamos tener novedades cuando el equipo regrese a la pretemporada”, señaló.

Junto con ello, destacó que para el 2018 espera mejorar mucho y lavar las heridas que vivieron este año. “Creo que siempre los objetivos son los mismos, es tratar de hacer lo máximo dentro de las posibilidades que tengamos, tener un equipo competitivo, que vaya al frente y O’Higgins lo ha venido haciendo en los últimos años, salvo este semestre que realmente fue un desastre, sin pena ni gloria”, aseguró.

De paso, Ricardo Abumohor manifestó que, en esta pasada, hay cosas que deben hacer en el sentido de no equivocarse en las contrataciones, y que “vamos a dar el 110 por ciento de lo que somos capaces y poder estar en las primeras líneas de la competencia”.

Sobre lo que ocurrió en esta temporada, donde hubo elementos que se trajeron del extranjero y que no rindieron como por ejemplo Lautaro Comas y Mauro Visaguirre, Ricardo Abumohor dijo que “así como durante muchos años hubo aciertos, este año creo que hubo un relajo. En la confianza está el peligro, y eso lo tenemos asumido, donde hay que profundizar en los temas”.

Claro está que, hay otra arista que preocupa, y que dice relación con los dineros existentes para el club. En esa temática, dijo, “O’Higgins tiene un patrimonio, pero no tiene un flujo de caja. Y el flujo es absolutamente negativo, sobre todo este año, porque se hicieron malas inversiones, no hubo resultados, no ganamos nada. Entonces, los déficit son importantes, pero eso lo trataremos de solventar”.

Finalmente, el presidente de la SADP rancagüina expuso que, asumiendo los errores que se cometieron, “todo el mundo tiene el derecho a reivindicarse, sino se tomarán las medidas que corresponden”.

Comentarios

Comentarios