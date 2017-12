General Velásquez tiene todo listo para su desembarco en el profesionalismo

Desde San Vicente de Tagua Tagua confirmaron que el ex arquero de O’Higgins, Roberto “Tomatín” Rojas será el nuevo adiestrador para la temporada 2018.

Tras los festejos que se vivieron en San Vicente producto del retorno al profesionalismo del conjunto de General Velásquez, los directivos de aquella institución comenzaron a trabajar rápido en la conformación de la sociedad anónima deportiva que regirá los destinos de la institución en la Segunda División, pero también analizaron su futuro deportivo, y de esta manera ya tienen asegurado a su nuevo entrenador.

Ayer, en conversación con El Rancagüino, el presidente actual de la escuadra verde, Carlos Cornejo, confirmó que en los próximos días presentarán los antecedentes administrativos del club ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) vía ANFA (así lo estipula el protocolo para estos casos), pero que ya tienen todo listo.

“Estamos dedicados cien por ciento a conformar la sociedad anónima ya que, el miércoles 27 (la próxima semana) presentaremos el cuaderno de cargos más los dineros correspondientes”, dijo.

En ese sentido, la exigencia económica de parte de Quilín para los nuevos equipos que se integrarán en el fútbol profesional chileno dice relación con el pago de aproximadamente 50 millones de pesos, tanto por concepto de inscripción como por una garantía que se les exige en caso de incumplimientos futuros.

Sobre ese proceso, la conformación de la SADP y sus integrantes, Cornejo sentenció que “estamos bien, estamos listos, pero no puedo decir nada más”.

NUEVO TÉCNICO

Tras determinar no continuar con el cuerpo técnico que los ascendió, el cual encabezaba Ítalo Pinochet y Joel Molina, Carlos Cornejo confidenció que el nuevo estratega para comenzar los trabajos en cancha la primera semana de enero ya está también ratificado.

Sobre eso, el mandamás de General Velásquez sostuvo que el ex portero de O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile, y actual comentarista en el Canal del Fútbol, Roberto “Tomatín” Rojas (47), será quién tome las riendas del equipo.

Respecto a cómo se dio con el nombre de Rojas para tomar el buque, el directivo sentenció que “él desde el año pasado que estaba siguiendo nuestra campaña a través de un director. Nos dijo que quería venir y optamos por él por las ganas que mostró. Se adecuó al presupuesto y apostamos a gente nueva y esperamos que lo pueda hacer bien, porque tiene ganas de trabajar”.

Finalmente, Cornejo aseguró que el nuevo plantel deberá estar trabajando ya la primera semana de enero, porque, desde la ANFP, les manifestaron que el certamen de la Segunda División comenzará el primer fin de semana de febrero.

SE SIENTE CAPACITADO

El ex portero rancagüino, y que dejó un muy buen recuerdo en Rancagua, tiene claro que el desafío en General Velásquez es grande e importante.

En diálogo con El Rancagüino, Rojas sostuvo que “siempre es importante todo desafío y más aún este que me toca en esta oportunidad y lo agradezco”.

Junto con ello, el ex arquero de Capo de Provincia manifestó que a la división la conoce bien, y que, al llevar 35 años ligado al fútbol, “conozco todo. Afortunadamente esto me pilla en un momento en que estoy bien capacitado, bien al día y lo mejor de todo es que no me puede pillar con más ganas”.

Además, comentó que respecto al trabajo “ya estamos planificando, pero las fechas aún no se conocen bien”. Es más, sentenció que se analiza el escenario “en cuanto a armado de plantel, infraestructura, unir lo que es la política deportiva con lo técnico, y estamos en eso”.

Finalmente, Roberto Rojas aseguró que en nuestra región “me siento muy cómodo. He recibido una cantidad de apoyo realmente impresionante y siento que a través de mi vida he entregado mucho profesionalismo y mucha perseverancia. Así fue en O’Higgins, y la gente me recuerda por eso, porque creo que salimos empatados en lo que me quiere la gente y lo que yo entregue, que fue con mucho corazón y espero ahora (en San Vicente) dejar absolutamente lo mismo”.

