La muerte del pingüino Jacinto en la Plaza de los Héroes: 1950

RECORDANDO… Por Héctor González V.

Mucha gente no lo cree. Otras personas se asombran al saber que un pingüino vivió en la Plaza de los Héroes en Rancagua. Es cierto. Hasta tenía un nombre: “Jacinto”. A los niños les encantaba verlo pasear por la Plaza, moviendo el cuerpo a derecha e izquierda, como balanceándose.

¿Y de dónde salió y cómo llegó a la Plaza?… Es la inevitable pregunta. La respuesta es sencilla: lo trajo desde la zona austral el ex Alcalde de Rancagua, reconocido hombre público, netamente rancagüino, ex diputado y filántropo, don Carlos Miranda.

Fue un original regalo para su ciudad. Le pidió a la Municipalidad que tomara la tuición del animalito mascota. Hubo gente que cooperó en forma generosa a la mantención de Jacinto. Desde la Fábrica de hielo, ubicada en el Pasaje Trénova, le mandaban todos los días dos barras de hielo, una para cada pileta de agua, que estaban cerca del monumento de O’Higgins. De una Pescadería le enviaban también todos los días un balde con pescados.

Pero, no faltan los “graciosos” que algunas noches “secuestraban” al pingüino y lo llevaban al “Jote” o a otra cantina cercana, para tratar de emborracharlo dándole vino, lo que Jacinto naturalmente rechazaba, no explicándose por qué esos animales salvajes humanos no lo dejaban dormir tranquilo y lo maltrataban.

El simpático pingüino llegó a Rancagua en abril de 1949 y se convirtió en atracción turística. Era muy manso y dejaba que lo acariciaran en su cabecita. Pero, como nunca faltaban otros salvajes, de esos que arrojan sus desperdicios, colillas de cigarrillos, papeles, envolturas de golosinas, chicles, etc. al suelo o a las piletas, a las que no se les cambiaba agua ni se las limpiaba con regularidad, Jacinto se enfermó y una mañana amaneció muerto…

Era el 18 de diciembre del año 1950, cuando la lamentable noticia causó pesar en la ciudad.

Comentarios

