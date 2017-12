Cómo protegerse del cibercrimen a fin de año

El pasado Cyber Monday produjo la impresionante cifra de 190 millones de dólares en ventas, donde participaron 175 empresas, marcando una clara tendencia sobre cómo hoy los chilenos acceden a las marcas y productos de su preferencia.

Considerando que la Navidad está cada vez más cerca, para quienes están planeando hacer sus compras de forma online, la recomendación es tener especial cuidado con estas fechas donde aumenta de sobremanera el cibercrimen.

“Durante las próximas semanas, veremos un aumento en las campañas de correo electrónico para obtener datos personales, ataques de ransomware, troyanos bancarios, y la aparición de sitios web fraudulentos con ofertas de paquetes vacacionales. También se han visto tarjetas de regalo falsas, que te llevan a un sitio controlado por cibercriminales o que permiten la descarga de un archivo a su computador, el cual podría comprometer su dispositivo”, explicó el consultor en seguridad de Dimension Data, Luis Berger.

En el Reino Unido, las víctimas de esta clase de delito pueden registrar pérdidas que van desde los $30.000 a los $3.000.000. De hecho, ThreatMetrix, compañía en seguridad tecnológica, predijo que en esta temporada navideña habrá 50 millones de ciberataques.

“Países con altos niveles de uso de teléfonos móviles o tablets, como es el caso de Chile, están más expuestos a ser blancos de ataques tecnológicos”, aseguró Berger.

El experto de Dimension Data entregó algunos consejos para tener en cuenta para esta Navidad:

• Nunca use una red Wi-Fi pública para sus compras online.

• Jamás abra correos electrónicos, haga click en enlaces o descargue archivos adjuntos de fuentes desconocidas.

• Las aplicaciones solo se deben descargar de fuentes conocidas y de confianza.

• Nunca comparta sus nombres de usuario, contraseñas u otra información personal de forma online, por ejemplo a través de whatsapp.

• Use un sistema de administración de contraseñas, que le permita almacenar y administrar de manera segura, todas las credenciales desde una única ubicación.

• Cuidado con los correos electrónicos que no fueron solicitados y que prometen ofertas interesantes. Nunca abra los archivos adjuntos.

• Para garantizar la confiabilidad de un sitio web, busque el icono de candado antepuesto a la url en su navegador, para así confirmar el cifrado.

• Use siempre su tarjeta de crédito en lugar de su tarjeta de débito, y no guarde los datos de su tarjeta en línea.

• Asegúrese que el antivirus y sistema operativo de sus distintos dispositivos están actualizados.

• Revise sus estados bancarios con frecuencia e informe inmediatamente a su banco los cargos no autorizados o que sean sospechosos.

Comentarios

Comentarios