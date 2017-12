En proceso de cierre se encuentra el Hogar de Menores de Quinta de Tilcoco

 El 30 de noviembre las autoridades fueron notificadas del cierre definitivo de la Residencia Mater Dei y Villa Padre Alceste Piergiovanni, entidad que tenía más de 50 años de historia.

Gisella Abarca

Una triste noticia es la que está enfrentando por estos días la comuna de Quinta de Tilcoco, y es que el 30 de noviembre las autoridades competentes fueron notificadas del cierre definitivo de la Residencia Mater Dei y Villa Padre Alceste Piergiovanni conocido como el Hogar de Menores de Quinta de Tilcoco, entidad que tenía más de 50 años de historia.

Así lo informó el senador Alejandro García Huidobro “me reuní con el Padre Alejandro Abarca, Delegado OMD (Orden Madre de Dios) en Chile y esto es lo más triste que nos puede ocurrir en la región y es una decisión irreversible”.

Así y por medio de una carta hecha llegar a los amigos de la Obra del Padre Piergiovanni, el directorio de la Fundación Padre Alceste Piergiovanni, declara “Con profunda tristeza, reconocemos que ha llegado el momento de dar un paso al costado en esta lucha en favor de los niños y niñas”. Más adelante agrega el escrito “El proceso de cierre lo iniciamos notificando a las autoridades con fecha 30 de noviembre”.

“LA FALTA DE RECURSOS HACE INSOSTENIBLE SEGUIR ADELANTE”

Las razones, son varias -explica el documento- “a pesar de las voces de auxilio que las Instituciones hemos hecho, la respuesta ha sido insuficiente, la falta de recursos hace insostenible seguir adelante”. Agrega el documento “Por otra parte, la problemática que afecta a los niños y niñas que atendemos hoy, es distinta a la de 15 ó 20 años atrás, la gravedad del daño y los peligros a los que se ven expuestos son de alto costo y de difícil tratamiento, los que no estamos en condiciones de asumir responsablemente, de acuerdo a las características y requerimientos que ellos presentan y merecen”.

Éstas y otras razones, desencadenaron el cierre del Proyecto de Adopción hace algunos meses atrás, luego al cierre de la Residencia de Pre escolares Olvido Riestra de Matetic y hoy lleva al cierre definitivo de la Residencia Mater Dei y Villa Padre Alceste Piergiovanni, entidad que hoy cuenta con cupos para 66 niños, cuales alrededor de 50 están ocupados por niños y niñas de entre 6 y 13 años de edad.

La misiva agrega “queremos transmitirles la seguridad de que procuraremos la mejor alternativa posible para cada uno (de los niños) que permanezca con nosotros, de modo de asegurarles el mejor lugar de atención de acuerdo a sus requerimientos”.

Cabe destacar que la obra del Padre Alceste, continuará en el Colegio La Primavera, que hoy acoge a más de 200 niños pertenecientes a Quinta de Tilcoco y sus alrededores, “el esfuerzo es de crecer y continuar ofreciendo en el mismo lugar un espacio para el desarrollo y educación de los niños y niñas en una institución gratuita, pública, laica e inclusiva. Permaneceremos en el mismo lugar trabajando por la infancia y la adolescencia”, expone la carta.

En este contexto, preocupado se encuentra el senador Huidobro por el futuro de los menores exponiendo “quisiera saber dónde van a quedar esos niños, muchos de ellos van a volver con sus familias y ha sido la propia justicia los que ha decretado que no pueden compartir con sus cercanos y esto es producto de la falta de financiamiento por parte del SENAME. Este hogar contaba con un déficit de 7 millones de pesos que debían conseguir por aporte de privados. Me gustaría una respuesta de las autoridades porque han existido por parte del SENAME demora en los pagos de las subvenciones y ellos (el directorio) ha hecho una lucha permanente para recibir fondos. Tristemente hoy somos testigos del cierre del centro de Quinta de Tilcoco. Voy a plantear esta situación en el Senado, porque lo hemos advertido durante muchos años que el gobierno sólo provoca el cierre de instituciones como éstas”, finalizó el parlamentario.

SENAME:

“NOS REUNIREMOS CON EL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN”

Consultada respecto al cierre, la dirección regional del Sename, por medio de una declaración pública expuso “El Servicio en la región siempre ha estado llano a trabajar en conjunto con la Fundación Padre Alceste Piergiovanni, generándose una mesa de trabajo a objeto de fortalecer ambas residencias, Mater Dei y Villa Padre Alceste. Además, se presentó una propuesta y nos reuniremos la próxima semana con el directorio de la Fundación y la cual será evaluada por el Organismo Colaborador para conocer su respuesta”.

LA FUNDACIÓN PADRE ALCESTE PIERGIOVANNI

La Fundación Padre Alceste Piergiovanni, es una obra que comienza en la década del 50, cuando el padre Alceste llega a Chile y empieza a organizar con el apoyo de Caritas Chile y los Scouts colonias y campamentos de verano para los menores de escasos recursos, recibiendo el nombre de Instituto Chileno de Colonias y Campamentos y Hogares de Menores, ICYC.

En 1963 obtiene la Personalidad Jurídica como Fundación de Derecho Privado sin fines de lucro; y en 1970 y ante la urgencia de la demanda de la infancia más desvalida, la Institución inicia su atención directa a los niños más vulnerados creando dos hogares, uno en Santiago y otro en Quinta de Tilcoco. El año 2015 y en honor a su fundador se cambia la razón social de la Fundación a Padre Alceste Piergiovanni. A partir del 2010, la Fundación pasa a ser un ente colaborador del SENAME.

La Fundación administra dos hogares, que acogían a niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, Villa Padre Alceste Piergiovanni y la Residencia Familiar Femenina Mater Dei.

La Fundación también cuenta con el Colegio particular subvencionado La Primavera creado en 1993, para evitar que sus niños sufrieran discriminación por vivir en un hogar. La entidad también recibe menores de la comuna de Quinta de Tilcoco.

