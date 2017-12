Este jueves y viernes vuelve una navideña feria “Made In Rancagua”

Música, teatro y unos 30 emprendedores rancagüinos darán vida a esta muestra de arte y diseño que se desarrollará desde las 17 horas en la Casa de la Cultura en Rancagua

Mañana jueves 21 y viernes 22 desde las 17 y hasta las 23 horas en la Casa de la Cultura en Rancagua se desarrollará una nueva versión de la feria de arte y diseño “Made In Rancagua”.

En la versión navideña de esta tradicional feria de emprendedores rancagüinos, más de 30 expositores estarán en la av Cachapoal 90 mostrando y ofreciendo los más diversos productos hechos por manos rancagüinas, transformándose en una gran alternativa para encontrar aquel regalo ideal para este 24 de diciembre.

Esta feria se presenta como un espacio para que emprendedores locales puedan mostrar sus creaciones al público, y que este pueda conocer el trabajo y dedicación que hay detrás de cada producto. En esta oportunidad se podrá encontrar en “Made In Rancagua” ropa de diseño de autor, joyería, juguetes de madera, pinturas, mobiliario, artículos de decoración, productos gourmet, galletas para perros, entre otros.

Pero esto no será todo, además mañana jueves a partir de las 19 horas, en el contexto de la feria, se presentará la obra de teatro navideño “El Grinch” que cuenta la historia de una criatura verde y extraña que vive en la montaña acompañada solo de su fiel perro “Max”, quien después de odiar la navidad descubre su verdadero sentido.

Después será el turno de la Academia de danza Ana María Palominos con una muestra de sus academias 2017

Más tarde, actuará ante el público asistente Trovamerica, dúo Musical con años de trayectoria compuesto por Daniel Díaz (Guitarra y Voz) y Robinson Pizarro (Saxofón), que juntos interpretan diversos estilos musicales, tales como rock latino, música latinoamericana, boleros, músico del recuerdo y temas originales.

El viernes en tanto, desde las 18 horas se realizará una muestra del Taller de Teatro Circo, más tarde a las 19 horas, se presentará la obra de teatro “Arlequinadas de Navidad”, que cuenta la historia de dos sirvientes, Arlequin y Brighella , que al ser muy jóvenes, inocentes y picaros quieren celebrar navidad en casa de su amo Pantaleon, viejo, tacaño. Desde aquí nace una comedia de enredos humorísticos.

Además, el viernes, habrá una intervención llamada Flashmob Worldwide de Danza del Vientre Tribal. Más tarde este 22 de diciembre, será el turno de la cantante y guitarrista rancagüina Mari Ajo.

Además durante los dos días que dura la feria habrá stands –también de emprendedores locales- con pizzas artesanales, sándwich gourmet, ceviche y mariscos traídos por el restaurante Aligant y diversos bebestibles entre ellos jugos naturales y café.

Así que ya lo sabe, este jueves 21 y viernes 22 vuelve la octava versión de la feria “Made In Rancagua”, en la Casa de La Cultura ubicada en av Cachapoal 90 en la capital regional, con un especial horario para realizar las últimas compras navideñas, de 17 a 23 horas.

El jueves se presentará el dúo Trovamerica, El viernes la cantante rancagüina Mari Ajo mostrará su música El viernes se realizará la intervención llamada Flashmob Worldwide de Danza del Vientre Tribal





