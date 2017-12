Ministra Narváes : El Gobierno de Bachelet “corrió el cerco de lo posible e implantó cambios fundamentales para la vida de las personas”

 La secretaria de Estado señaló que pese a que el resultado de la elección presidencial constituye una derrota electoral, la actual Mandataria logró abordar temas que “históricamente parecían o inabordables o imposibles de cambiar”.

A tres días de conocerse el resultado de la elección presidencial, la ministra Paula Narváez, consultada por la prensa sobre las reacciones que ha originado este proceso en el oficialismo, señaló que “sin lugar a dudas” lo ocurrido el pasado 17 de diciembre ha sido una “derrota electoral contundente, fundamental e importante. Eso no se puede negar en ningún sentido” y añadió que “por supuesto, del punto de vista del poder político, que es un elemento fundamental de la política, claro que es una derrota”.

No obstante, enfatizó que desde el plano de las ideas, “de haber tenido el coraje y abordar temas que son absolutamente necesarios para Chile (…) que históricamente parecían inabordables o imposibles de cambiar”, el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha sido muy exitoso.

En ese sentido, Narváez ejemplificó con importantes acciones impulsadas por la administración de la Presidenta Bachelet, como la reforma al sistema binominal, el voto de los chilenos en el extranjero, las cuotas de género para el Congreso, la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales y la gratuidad en la educación superior, “que hoy día ha sido asumida por distintos sectores de la política”.

La ministra indicó que “nos parece importante que hoy día el país haya asumido temas tan relevantes como la gratuidad en la educación superior o el asumir que la educación tiene que ser un derecho social y no un bien de consumo. Esos son logros políticos de un gobierno que pasarán a la historia”.

Finalmente, destacó que “el Gobierno de la Presidenta Bachelet cambió la agenda política de Chile por al menos diez años”, y que esta administración “corrió el cerco de lo posible y fue capaz de implantar cambios fundamentales para la vida de las personas”.

Consultada sobre los análisis que han surgido tras la derrota del candidato oficialista, la secretaria de Estado afirmó que “es saludable que todos los actores políticos nos demos un espacio para la reflexión” y reconoció que fue una “derrota dolorosa”, por lo que “no es al calor de la derrota, probablemente, donde aparezcan todos los elementos de análisis con la debida tranquilidad”, dijo.

Asimismo, señaló que los ministros y ministras de la actual gestión gubernamental han sido tremendamente comprometidos con sus respectivas carteras, pudiendo ejecutar “un programa de gobierno que ha sido bien exitoso”. Junto a ello, respecto del análisis post derrota electoral, añadió que

“cuanto más honestos seamos en esto, mejor” para construir una oposición constructiva “porque eso la democracia lo necesita y el país lo necesita”.

Últimos meses de Gobierno

Respecto de lo que viene en los próximos meses para el Ejecutivo, la secretaria de Estado reiteró que el principal deber del Ejecutivo “es gobernar hasta el 11 de marzo del 2018”, explicando que eso implica “hacer un cierre impecable porque Chile se lo merece y porque nuestra tradición republicana así lo establece”.

La vocera de La Moneda recalcó que “eso significa seguir avanzando en nuestra agenda legislativa, cerrar bien nuestros programas, atender a las personas hasta el último momento y asegurar continuidad de las funciones del Estado”, asegurando que “eso en Chile es un patrimonio que vamos a cuidar y cautelar siempre”.

Respecto a la agenda legislativa, Narváez reafirmó el compromiso del Gobierno con su programa, recordando que se mantienen las prioridades con iniciativas como, por ejemplo, los distintos proyectos de educación, matrimonio igualitario, identidad de género y el envío de un proyecto de ley de nueva Constitución, que fue confirmado recientemente por la Presidenta Bachelet.

En ese sentido, la portavoz del Gobierno reafirmó que “no ha habido modificaciones en función de lo que ha sucedido en la elección del día domingo, ésta fue una planificación abordada y asumida desde antes”, dijo.

Comentarios

Comentarios