Tinguiririca se complica dentro y fuera de la cancha

El miércoles, antes de caer frente a Los Leones de Quilpué, el plantel pretendía no jugar debido a la deuda que existe con sus sueldos.

Complicaciones dentro y fuera de la cancha está viviendo Tinguiririca San Fernando. El representante de la región en la Primera División del básquetbol profesional chileno volvió a perder el miércoles, esta vez contra el Colegio Los Leones de Quilpué por 90-102, y además, vive un sisma interno debido a los problemas económicos por los que pasa la institución.

Esto último, además, casi genera la no presentación del quinteto que dirige el venezolano Iván García. Antes del encuentro contra el cuadro de la región de Valparaíso, una extensa reunión se desarrolló al interior del camarín local. Los sanfernandinos, no se querían vestir hasta no conocer, de boca de los directivos, un plan de pago de los emolumentos que se adeudan. Y, a solo 8 minutos de iniciar el juego, los deportistas entregaron su visto bueno a la propuesta e iniciaron un rápido calentamiento para afrontar el partido.

En ese sentido, lo externo está afectando en demasía el rendimiento sostuvo a El Rancagüino el pívot Rodrigo Madera. “Tanta derrota seguida (13) afecta en lo emocional y lo externo también. Es obvio, incluso de vio antes del partido, hicimos un mal calentamiento, se estaba esperando que llegara la dirigencia para hablar con ellos por el tema sueldos”.

Junto con ello, el chileno-dominicano expuso que en esa cita de emergencia “se arregló una parte, no del todo. Y esto es un montón de cosas que uno quisiera dejarlo fuera de la cancha, pero realmente afecta por el tiempo que está sucediendo, nos complica en la interna”.

Ahora bien, desde la cabeza del club saben bien de los problemas económicos que viven, y además alegan que el aporte comprometido por el municipio para con la entidad cestera no se ha materializado, lo que, dicen, ha incidido en la crisis que están viviendo.

SUPERADOS POR EL RIVAL

En lo que respecta al juego, solo en el primer cuarto el duelo fue parejo. Mientras Los Leones iniciaron fuerte en ataque, TSF fue tomando ritmo con el transcurso de los minutos (debido al mal calentamiento que señalaba Madera), hecho que lo llevó a pasar al frente de las acciones 17-14 a falta de 01:48 para culminar el parcial. Después de eso, perdieron la marca de los tiradores visitantes y los de Quilpué iniciaron su levantada hasta asegurar el partido.

Un magro segundo cuarto para los colchagüinos (17-31) llevó el duelo a la vereda forastera, que se fue al descanso en ganancia de 34-50, gracias al mal trabajo defensivo local y al buen desempeño en la zona pintada del pívot estadounidense Darnell Dodson, que totalizó 37 enteros en su cuenta personal.

Ese mal momento, lamentablemente para los sanfernandinos, lo siguieron proyectando en el tercer cuarto, donde a pesar de la levantada que tuvo el base norteamericano Darnell Evans (anotó 29 puntos), Leones continuó liderando el partido con un parcial de 19-22.

Al final, la visita soltó marcas lo que le permitió al quinteto de García jugar su mejor cuarto en lo que va de temporada. Un 37-30 a su favor que los llevó a descontar 22 enteros de desventaja para terminar cerrando el juego 90-102.

Los argumentos en esta caída, la décimo tercera consecutiva, dijo Rodrigo Madera, se basan en que “por momentos jugamos buen básquetbol y por momentos no. Creo que en el primer cuarto y principios del segundo lo hicimos bien, pero después no pudimos defender los triples. En la mitad el partido llevábamos 2 de 10 triples y no estamos teniendo una buena campaña ahí”.

En todo caso, sostuvo que “se ha visto un cambio de actitud sobre todo en la defensa, pero no está faltando”.

Cabe consignar que, a pocas fechas de culminar la fase regular, Tinguiririca San Fernando no tiene opciones de salir del último lugar de la conferencia centro de la LNB, y, en los play-off, se estaría midiendo frente a Universidad de Concepción. En ese duelo, al mejor de siete partidos, el que pierda será candidato al descenso a la serie B del torneo 2018.

Ficha del Partido

Tinguiririca San Fernando (90): Derwin Ramírez 15, Howard Crawford 12, Darnell Evans 29, Felipe González 5, Francisco Pavez 16, Joaquín Muñoz 0, Rodrigo Madera 8, Osven Ledezma 2, Juan Águila 3. DT: Iván García.

Colegio Los Leones (102): Eduardo Marechal 10, Ignacio Carrión 6, Barham Amor 8, Darnell Dodson 37, Lisandro Rasio 8, Felipe González 2, Evandro Arteaga 9, Cristobal Medina 0, John Albert Thomas 22, Alonso Miralles 0. DT: Claudio Jorquera.

Parciales: 17-19, 17-31, 19-22, 37-30.

Árbitros: Miguel Bravo, Carlos Núñez.

Comisario: Rodrigo Cornejo.

Gimnasio: Maristas, San Fernando.

