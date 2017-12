Agresiva enfermedad afecta a niña rancagüina de 7 años

– Agustina Villanueva está afectada por una neurofibromatosis que requiere complejas cirugías.

Flor Vásquez

A sus siete años, Agustina Villanueva Carrasco enfrenta una dura prueba a causa de la enfermedad que la afecta: neurofibromatosis agresiva tipo 1, un trastorno genético que genera tumores en el sistema nervioso, en los nervios o en el tejido que los rodea.

En su rostro se observa un tumor que le ha distorsionado los rasgos, a pesar de lo cual Agustina intenta sonreír y seguir luchando para enfrentar esta cruel enfermedad. Es una guerrera, al igual que su madre Arlene, quien relató cómo ha sido este difícil camino en busca de un tratamiento para su hija.

Este es su testimonio:

“En sus primeras semanas de vida, ella lloraba mucho. Entre las 9 y las 10,30 de la noche era un llanto que no se calmaba con nada. La llevaba a Urgencia, pero no le encontraban nada. Entonces, la llevé a la Fusat y cuando la vio el médico me pregunta por qué la niña tenía parálisis facial.

No entendía qué pasaba. Habían pasado 5 semanas de su nacimiento y lo único extraño que yo observé era una pequeña inflamación en su carita. El médico llamó al hospital de la Universidad Católica y allá le hacen una serie de exámenes. Después, nos informan que Agustina tiene un tumor facial, una neurofibramatosis; es una masa que se infiltra entre los tejidos blandos y va deformando.

Nos derivaron al Hospital Exequiel González Cortés. Allí le hicieron una biopsia porque no se sabía si el tumor era maligno.

Se vio que era benigno, pero igual el caso es complejo. A la niña esa masa le creció en la parótida y al sacar el tumor de raíz quedaría sin la hemicara derecha.Cómo reconstruir; al sacarle la parótida habría que sacarle todo el hueso.

La niña estuvo un año y medio con quimioterapia para ver si ésta reducía la masa. No tuvimos resultados; después estuvo seis meses sin quimioterapia y la masa se desarrolló de una manera enorme.

Llegamos a los tres años. La Agustina no tenía rostro ni párpados, nadie quería operarla.

Ella pertenece a la Fundación Nuestros Hijos y en un acto al que asistimos nos encontramos con el doctor Luis Castillo, quien en ese momento era subsecretario de Salud. Se interesó por el caso de mi hija y se envió su ficha a Estados Unidos e Inglaterra; desde allá respondieron que el protocolo o tratamiento de la neurofibromatosis es el mismo de acá.

Científicamente no hay solución; una alternativa es mutilar y en el caso de ella mutilar es imposible porque la dejaría sin la hemicara derecha y sin reconstrucción porque no hay dónde afirmar las placas de titanio.

Otra alternativa es irla operando cada dos a tres años. El doctor Castillo hizo el contacto con la Clínica Alemana y ahí la operaron en forma gratuita, le reconstruyeron el párpado, el doctor Juan Pablo López; y otro médico le hizo la reconstrucción del rostro.

Había que hacer otra cirugía dos a tres años después, pero hubo cambio de gobierno y no se siguió avanzando en el tratamiento. En el Hospital Exequiel González Cortés me dijeron que no tienen equipamiento para la compleja cirugía que se le debe hacer; por ejemplo falta un microscopio especial y un sensor facial.

En la Clínica Alemana ya no la atienden en forma gratuita porque, según explicaron, esos beneficios se los dan a otros niños que no tengan las garantías que en teoría tiene Agustina por pertenecer al Hospital Exequiel González Cortés, que supuestamente tiene todos los implementos quirúrgicos que necesitan los niños.

La cirugía que ahora le deben hacer es de cabeza y cuello; una operación que dura 8 horas. Y después debe estar en la UCI en coma inducido para que no sienta dolor.

Mi esperanza es el cambio de gobierno, porque hace 4 años para mi hija fue todo más rápido, los exámenes, la cirugía”.

UNA PRINCESA ESPECIAL

Arlene Carrasco indicó que la agresiva enfermedad de su hija ha sido algo desgarrador, “pero lo he tomado con sabiduría. Si yo mederrumbó, quién la va a cuidar.

Agustinasabe que es una princesa especial, que todas las princesas tienen algo diferente, que ella tiene un tumor y un doctor la va a operar.

Ella estudia en el Colegio Alonso de Ercilla. Cuando entró a kínder, antes se habló con los niños; algunos se impresionaron al verla, pero se han ido acostumbrando. El año pasado tuvimos un problema con una niña que la trataba de monstruo. El colegio siempre nos ha dado apoyo.

Yo la he criado con mucho amor, hace una vida normal.

Dejé mi vida de lado para vivir la vida de la Agustina y ayudarla; yo estudiaba gastronomía y dejé rodo de lado para cuidarla a ella”.

Con el apoyo de sus compañeros, esta resiliente niña es candidata a reina en su colegio. Así enfrenta la vida, superando dificultades y con la esperanza de esas milagrosas cirugías que le devuelvan la sonrisa.

