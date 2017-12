Lanzan campaña para prevenir accidentes por consumo de alcohol en fiestas de fin de Año

– “O tomas o manejas. Tú tomas la decisión” es la consigna de la campaña que busca prevenir los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol.

SENDA, Carabineros, Transporte y la Municipalidad de Rancagua participaron en el lanzamiento de la campaña que tiene como lema “O tomas o manejas. Tú tomas la decisión”, que busca prevenir accidentes de tránsito en estas fiestas de fin de año, asociados al consumo de alcohol. La actividad se realizó al mediodía del viernes en el Paseo Independencia de la capital regional, ocasión en que las autoridades enfatizaron a los peatones y conductores que el consumo de alcohol es un problema grave y urgente, por lo que a través de esta campaña se busca visibilizar los daños que provoca su consumo, especialmente en materia de accidentes de tránsito.

La iniciativa fue lanzada por la directora regional de SENDA, Marjorie Alzamora; el jefe de la Prefectura de Carabineros de Cachapoal, coronel Juan Baeza; el Seremi de Transporte, Francisco Lara; el alcalde(s) de Rancagua, Daniel Gaete y el equipo Senda Previene de Rancagua.

“Estas fechas tienen especial significado familiar, de encuentro y alegría, especialmente Año Nuevo, y están asociada a un consumo mayor de alcohol. Por lo tanto, nuestra preocupación y nuestra mirada es llamar a la prevención, recordando las medidas de seguridad y haciendo un llamado a los rancagüinos a que se cuiden, celebren en familia y que si van a beber no conduzcan, ya que con eso, ponen en riesgo sus vidas, las de su familias y la de otras personas”, señaló Daniel Gaete, alcalde (S).

En tanto, la directora de Senda O’Higgins, Marjorie Alzamora, manifestó que “el llamado es fuerte y claro para todos en la región, o se toma o se maneja, pero no se pueden realizar las dos cosas al mismo tiempo. Debemos cuidarnos y cuidar a quien más queremos, esa es nuestra decisión. El año pasado 148 personas murieron en Chile en accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol en la conducción, queremos disminuir esa cifra y contamos con cada uno de los habitantes Del Libertador para lograrlo”.

El coronel de la VI Zona de Carabineros Juan Baeza adelantó que “para las festividades de fin de año se realizará un aumento en los controles preventivos a automovilistas, los que se llevarán a cabo en sectores estratégicos de las ciudades y en los que SENDA pone a disposición de Carabineros una ambulancia para realizar alcoholemias en terreno. Queremos que no existan bajas que lamentar y generar conciencia en la importancia del autocuidado y la responsabilidad”.

De todas formas para esas fechas Carabineros desplegará un importante número de contingentes en la provincia a modo de garantizar la seguridad y sacar de circulación a quienes hagan caso omiso de estas recomendaciones”, expresó.

Las autoridades adelantaron que para las festividades de fin de año se realizarán cerca de 15.000 controles preventivos a automovilistas, en distintas comunas del país, lo que significa un aumento del 14% en comparación al año anterior.

