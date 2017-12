Rengo seguirá siendo dirigido por Fred Gayoso

Ricardo Obando

En un centro recreacional ubicado al oriente del centro de la ciudad, Deportes Rengo oficializó la continuidad de su entrenador, Fred Gayoso, para la temporada 2018 de la Tercera División A.

El conjunto Oro y Cielo, que este 2017 igualó en puntaje al subcampeón Fernández Vial, pero que no pudo ascender al fútbol profesional debido a la diferencia de goles, quiere hacer las cosas bien y por eso mantienen su relación con el DT rancagüino.

En ese sentido, Gayoso sostuvo que con los renguinos, “tuvimos ayer la presentacion de nuestro cuerpo técnico y estamos conformes de poder seguir otro año más”.

A su vez, el también ex jugador manifestó que “Rengo es un club donde he podido desarrollarme como entrenador y con buenos resultados”. Y claro, hace algunas temporadas fueron campeones del torneo de apertura (llamado Copa Absoluta) y ahora lucharon palmo a palmo el ascenso con los penquistas y General Velásquez, elenco que a la postre fue el campeón.

Las labores en el conjunto que administrativamente lidera Eduardo Cáceres, han sido fructíferas considera el ex O’Higgins, ya que, dijo, “nos permite dar un poco más de proyección al club y tratamos de aportar a una institución que va en alza”.

“Fue por eso que me quedé, porque hay un cuerpo de dirigentes muy serio trabajado. Mi idea era dar continuidad a mi trabajo y no parar en estos meses”, recalcó, ya que, semana a semana, está trabajando con un grupo de proyección con chicos de la zona, quienes seguramente serán ascendidos al primer equipo una vez que arranque la pretemporada.

Y, respecto a los jugadores que defendieron la camiseta este 2017, expuso, “desde enero los vamos a empezar a llamar e intentaremos que se integren con nosotros. Tenemos al portero Eduardo Miranda que por edad no seguirá con nosotros, y obviamente va a haber un recambio, el que yo creo que será un 60-40 aproximadamente”.

