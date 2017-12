De San Fernando es el mejor puntaje nacional de la PSU

Carolina Oyarzún Ramírez, ex alumna del Instituto San Fernando (4°B), logró dos Puntajes Nacionales en Ciencias y Lenguaje, transformándose así en el Mejor Promedio Nacional para el proceso 2018. Ella señala querer estudiar medicina, aunque aún no tiene decidido a que universidad postulará. Carolina afirma que sus resultados son frutos de un trabajo que partió en primero medio. “Hice un preuniversitario, pero desde chica sabía que quería estudiar Medicina, entonces me preocupé de que me fuera bien”.

De acuerdo al Consejo de Rectores (Cruch) este año 127 alumnos lograron 151 Puntajes Nacionales. De ellos, 117 corresponden a la prueba de Matemática, 14 a Historia, 10 a Ciencias y 9 en Lenguaje.

Además en nuestra región habrían obtenido puntaje nacional Marcelo Andrés Riveros Román, Liceo Oscar Castro Zúñiga, José Tomás Urquiza Iriondo del Colegio La Cruz, (particular pagado), del mismo colegio Pedro De Pablo Iriondo, Colegio La Cruz, Álvaro Ignacio Manríquez Barra, Colegio La República, (particular subvencionado), Daniel Andrés Rivera Maya del Instituto O’Higgins (particular pagado) Además según consigna el sitio web del Instituto San Fernando ( www.isf.maristas.cl ) , también se reconoce al alumno Alberto Jiménez García , quien fue uno de los puntajes más altos a nivel nacional en Historia, por lo cual también fue considerado para asistir al desayuno con la Presidente de la república, Sra. Michelle Bachelet, esta mañana en Santiago.

