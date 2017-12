Rector de la UOH: “La gratuidad ha sido clave para el éxito de esta Universidad”

Repasando los hitos del primer año de funcionamiento de la casa de estudios regional, el rector de la institución espera triplicar a matrícula de alumnos para el 2018 y también confía en que el próximo gobierno mantendrá la gratuidad en la educación superior.

Por Juvenal Arancibia D.

Vertiginoso ha sido el primer año de funcionamiento formativo de la Universidad de O’Higgins que en su primer proceso de admisión logró copar los 435 cupos designados para las más de 10 carreras con las que inició su vida institucional.

Ya hace un par de semanas, la casa de estudios regional con mucho orgullo expuso los primeros resultados en su cuenta pública destacando los excelentes rendimientos logrados por sus alumnos, todos ellos pertenecientes a las diferentes comunas de la región e incluso a algunos estudiantes de otras zonas del país quienes confiaron en la atractiva apuesta de la UOH.

A puertas de concluir el presente 2017, es que su rector Rafael Correa, visitó diario El Rancagüino, para dialogar sobre los avances y aprendizajes de este año de gestión y también los desafíos para el 2018 centrado en mejorar la vinculación con el medio, triplicar la matrícula de alumnos y por cierto consolidar los nuevos campus en San Fernando y Rengo.

PUNTOS ALTOS DEL 2017

Uno de los primeros elementos que Correa sacó a relucir del balance 2017, fue el gran desempeño de los estudiantes al interior de la casa de estudios, donde la tasa de reprobación de asignaturas se mantuvo en márgenes muy acotados, además, el ítem referente a la deserción de alumnos ronda el 20% al interior de las Universidades que componen el Consejo de Rectores; En la Universidad de O’Higgins, en tanto, el guarismo bordeó el 5%, éxito que para el rector marca el presente y futuro de la institución introduciendo el modelo de tutorías realizadas por alumnos de la Universidad de Chile.

De la misma manera, el rector de la UOH, puso especial énfasis en el sistema de becas de residencia, iniciativa que asegura es única en las Universidades del país. “Queremos reforzar esta política porque los estudios muestran que estudiantes que viven muy lejos utilizan al menos dos horas al día solo en trasladarse a la Universidad y por ende el rendimiento es más bajo entonces nosotros tratamos de ofrecerles a todos los estudiantes que viven a más de una hora de distancia una residencia de forma totalmente gratuita” redondeó.

Otro de los temas que analizó Correa, tiene que ver con la independencia de la institución y su relación que tendrá con el nuevo gobierno del recién electo Sebastián Piñera, poniendo sobre el tapete también las esperanzas en que se mantenga la gratuidad en la educación superior en el próximo gobierno.

Rafael Correa, recordó su paso por el Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, expresando “tuvimos mucha relación con el gobierno y el Ministerio de Educación y puedo decir que tuvimos una extraordinaria relación con Harald Beyer, titular de Educación en esa entonces y en ese sentido lo que estoy esperando es un buen ministro y tendremos una buena relación sin dudas”.

Respecto al debate de calidad o gratuidad, el rector de la UOH, enfatizó que “la calidad es algo fundamental en la Universidad, ahora hay que decir que la gratuidad ha sido clave, totalmente, para el éxito de esta Universidad. Esta es una Universidad con el 70% de estudiantes con gratuidad, por lo que no es difícil darse cuenta que sin gratuidad la viabilidad de esta casa de Estudios hubiera sido compleja, no digo que no fuera viable pero compleja por lo menos. La gratuidad ha sido fundamental y no me cabe duda que el gobierno que viene seguirá con el programa de la gratuidad”.

Expectante de lo que será el nuevo periodo de postulaciones para ingresar a la Universidad Regional de O’Higgins, Correa explicó que hasta hoy 27 de diciembre se estará realizando la “Feria del Postulante” en la Casa central de la UOH, mientras recordó que hasta el sábado 30 de diciembre se encontrará habilitado el periodo de postulación. El 16 y 17 de enero se entregarán los resultados de la postulación y del 19 al 21 del mismo mes se desarrollará la primera etapa de matrícula; en tanto, la segunda etapa entra en vigencia desde el 22 al 28 de enero del 2018,

Finalmente, el Doctor especializado en Matemáticas, también aseguró que parte de los desafíos de la casa regional de estudios se centra en la infraestructura, por lo que para diciembre del próximo año se espera contar completamente con los más de 20 mil metros cuadrados del Campus Rancagua y también con el nuevo Campus de San Fernando, actualmente en etapa de refacción y que para marzo del 2018 debería estar completamente operativo para recibir a los 50 alumnos que cursarán la carrera de Medicina Veterinaria.

