Roberto Cereceda es el primer refuerzo para O’Higgins 2018

El experimentado lateral izquierdo, con pasado por La Roja, este miércoles firmó su vínculo con la escuadra rancagüina, que así comienza a formar su plantel para la próxima temporada.

Ricardo Obando

Hace días se venía hablando de que el lateral izquierdo era una prioridad para O’Higgins. En ese sentido, desde la partida de Alejandro López, hace un par de temporadas, que no había un especialista por la banda, pero eso quedó atrás luego de la confirmación del arribo de Roberto Cereceda.

El ex Palestino, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Audax Italiano y Unión La Calera, llega al Capo de Provincia por una temporada y así se termina con este problema de no tener un lateral por aquella zona de la cancha como tal.

Con 33 años, y experiencias deportivas que lo llevaron a militar un año en el fútbol brasileño y ser constante protagonista en las nóminas de Marcelo Bielsa, Claudio Borghi y Jorge Sampaoli, Cereceda se integrará al equipo a partir del próximo jueves 4 de enero, cuando el plantel que dirige Gabriel Milito vuelva al trabajo en cancha preparando los desafíos que tendrá en el Campeonato Nacional 2018 y la Copa Chile.

Comentarios

Comentarios