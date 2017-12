Siete puntajes nacionales para la región obtenidos por seis jóvenes

 Cuatro de ellos estudiaron en un colegio particular pagado, uno en subvencionado y uno en uno municipal.

Gisella Abarca

Este año, algunos de los nombres de los puntajes nacionales de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017, fueron dados a conocer en redes sociales o por boca a boca, pues hubo gran demora en la liberación de los resultados por parte del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) para el examen que este año tuvo un récord de más de 295 mil inscritos.

Y según trascendió el número de alumnos que obtuvo este resultado fue de 151 a nivel nacional. Una cifra que muestra una notoria disminución respecto del proceso de admisión 2017, en el que 163 estudiantes lograron el máximo rendimiento. De estos, 116 pertenecen a colegios particulares pagados, 15 a particulares subvencionados y 20 a municipales. En la región, cinco de ellos estudiaron en un colegio particular pagado, uno en subvencionado y uno en uno municipal.

Así, entre los alumnos destacados de nuestra región se encuentra Marcelo Andrés Riveros Román del Liceo Óscar Castro Zúñiga, José Tomás Urquiza Iriondo y Pedro De Pablo Iriondo del Colegio La Cruz, Álvaro Ignacio Manríquez Barra del Colegio La República, Daniel Andrés Rivera Maya del Instituto O’Higgins y Carolina Alejandra Oyarzún Ramírez (doble puntaje nacional) del Instituto San Fernando (ver recuadro).

Daniel Rivera quiere estudiar medicina

Daniel Andrés Rivera Maya del Instituto O’Higgins obtuvo puntaje nacional en la prueba de Matemáticas sumando 850 puntos, mientras que en Ciencias obtuvo 819 puntos y en Lenguaje 807 puntos. “Estoy feliz, muy contento por los resultados que obtuve. En la noche me quedé viendo series porque no me podía quedar dormido a la espera de los resultados, pero a las 08:00 horas, ya supe los puntajes. Tengo claro que quiero estudiar medicina, pero no tengo muy claro el dónde, puede ser en la Católica o en La Chile”, apuntó.

Carolina Oyarzún del ISF es máximo Promedio Nacional en la PSU

La alumna Carolina Oyarzún Ramírez del 4°B, del Instituto San Fernando, obtuvo mejor Promedio Nacional en la PSU. Ella logró

dos Puntajes Nacionales en Ciencias y Lenguaje, siendo ella también el Mejor Promedio Nacional para el proceso 2018.

Junto a Carolina, se destacó el alumno Alberto Jiménez García del 4° A, quien fue uno de los puntajes más altos a nivel nacional en Historia obteniendo 815 puntos, por lo cual también fue considerado para asistir al desayuno con la Presidente de la república, Michelle Bachelet.

El rector del ISF, Manuel Llanos sostuvo “Carolina que obtuvo doble puntaje nacional y Alberto Jiménez que obtuvo puntaje nacional en Historia. Estamos muy contentos, felicitaciones para los niños que son los que se esfuerzan y sacan estos resultados y para el colegio es una gratificación al trabajo que realizan los profesores, a la dedicación que hay por hacer bien las cosas y obtener estos resultados que los tomamos con mucha humildad, pues es fruto de un trabajo que se hace año a año lo que es muy gratificante”, sostuvo.

Dos primos futuros ingenieros del Colegio La Cruz

Los alumnos José Tomás Urquiza Iriondo y Pedro De Pablo Iriondo del Colegio La Cruz obtuvieron puntaje nacional. El primero de ellos obtuvo 850 puntos en

Ciencias y era de esperarse pues egresó de enseñanza media con promedio

7.0, mientras que su primo Pedro De Pablo Iriondo acertó a todas las respuestas de Matemáticas obteniendo 850 puntos. Ambos quieren estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Católica.

Pedro de Pablo lograron un puntaje ponderado de 797, obteniendo en Lenguaje 744, Matemáticas 850, Historia 645 y Ciencias 779; mientras que José Tomás ponderó 821 puntos, obteniendo en Lenguaje 807, Matemáticas 836, Historia 718 y Ciencias 850.

Felicidad y orgullo hubo en la comunidad educativa del Colegio La Cruz donde la directora del establecimiento educacional, Vivianna Buscaglione Scheel, declaró “Estamos muy contentos y orgullosos por los resultados de nuestros alumnos, que son fruto de su esfuerzo, compromiso y responsabilidad. Es una alegría compartida con sus padres y profesores, que refleja el trabajo en equipo, enfocado al desarrollo integral de excelencia”.

ALUMNO COLEGIO ASIGNATURA FINANCIAMIENTO

Marcelo Andrés Riveros Román Liceo Óscar Castro Matemática Municipal

Álvaro Ignacio Manriquez Barra Colegio La República Matemáticas Subvencionado

Carolina Alejandra Oyarzun Ramirez Instituto San Fernando Lenguaje y Com. Particular

Pedro De Pablo Iriondo Colegio La Cruz Matemáticas Particular

Daniel Andrés Rivera Maya Instituto O’Higgins Matemáticas Particular

José Tomas Urquiza Iriondo Colegio La Cruz Ciencias Particular

Carolina Alejandra Oyarzun Ramirez Instituto San Fernando Ciencias Particular

Carolina Alejandra Oyarzun Ramirez Instituto San Fernando Promedio PSU Particular

Comentarios

Comentarios