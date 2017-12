Tinguiririca jugará hoy su último partido de 2017

Los Energéticos viajarán a Concepción para visitar a la U penquista, quinteto que aparece en el horizonte sanfernandino para los play-off.

Ricardo Obando

Se cierra el 2017 para Tinguiririca San Fernando. El quinteto colchagüino, que no la ha pasado bien en esta edición de la Liga Nacional acumulando 13 caídas consecutivas, enfrentará esta noche su último partido del año.

En la Casa del Deporte, en la capital de la región del Bío-Bío, los pupilos de Iván García visitarán a la Universidad de Concepción (12-13), cuadro que marcha en la tercera ubicación de la conferencia centro, y que asoma como el más probable rival de TSF (5-20) para los play-off de la competencia zonal.

Los penquistas, hoy están dos unidades bajo la Universidad Católica en igualdad de partidos disputados, y en las fechas que restan debieran ganar todo y que los cruzados no sumen victorias para lograr sobrepasarlos y así evitar los play-off.

Desde las 20.30 horas, Tinguiririca saldrá al parquet penquista a buscar cortar su mala racha, y así tratar de salir de la nube negra que lo cubre deportivamente hablando.

Es más, en la siguiente ronda, los colchagüinos necesariamente deben subir su rendimiento colectivo e individual para luchar por no descender a la Segunda División 2019, recordando que, será un elenco del centro y otro del sur los que caerán a la categoría inferior en la próxima temporada.

Cabe consignar que, este miércoles, también se registrarán otros duelos. En Valdivia, el quinteto local se medirá contra ABA Ancud, Deportes Castro en Chiloé recibirá a Osorno Básquetbol, Municipal Puente Alto en Santiago jugará frente a Universidad Católica y en Quilpué, Colegio Los Leones se enfrentará a Español de Talca. Mañana, en tanto, en Valdivia, Las Ánimas jugará frente a Puerto Montt.

