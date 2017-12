Una persona fallecida deja balance policial en fin de semana navideño

Además, hubo un total de 47 accidentes de tránsito en toda la Región de O’Higgins. Durante los controles vehiculares, se detuvieron 17 personas por conducir en estado de ebriedad y a 7 bajo la influencia del alcohol.

Fernando Ávila Figueroa

A pesar de las campañas preventivas realizadas por Carabineros, durante esta Navidad y de otros organismos de Gobierno, se debió lamentar el fallecimiento de una persona producto de accidentes de tránsito. La causa fue por atropello en la comuna de Doñihue. Además, hubo un total de 47 accidentes de tránsito en toda la Región de O’Higgins.

Por otra parte, de los accidentes de tránsito registrados entre las 00.00 horas del viernes 22 y las 24.00 horas del lunes 25 de diciembre, se produjeron por conducir no atento a las condiciones de tránsito del momento, otros por conducir en estado de ebriedad, y por pérdida del control del vehículo.

Carabineros de la VI Zona desplegó los servicios Ruta Segura, donde se registraron 6.341 controles de vehiculares, sobre 1.326 alcotest, y se cursaron como una medida preventiva 113 infracciones, por no uso de cinturón de seguridad y no uso obligatorio de sistema retención infantil.

Durante los controles vehiculares, se detuvieron 17 personas por conducir en estado de ebriedad y a 7 bajo la influencia del alcohol.

Además, Carabineros en conjunto con SENDA realizó controles preventivos de los cuales se fiscalizaron y controlaron la cantidad de 300 vehículos y se practicó la misma cantidad de exámenes, de los cuales 4 conductores conducían balo la influencia del alcohol.

El Jefe de VI Zona de Carabineros, General José Luis Rivera Aedo, señaló que “es importante sensibilizar a la ciudadanía, que generen medidas de auto cuidado en los desplazamientos, fiestas masivas, fuegos artificiales, recordar la prohibición de ingestas de bebidas alcohólicas al conducir, para que todos puedan tener felices fiestas”.

Agregó que “Carabineros mantendrá para la fiesta de fin de año controles conforme a sus respectivos fiscalizaciones operativas, con la finalidad de maximizar las medidas de seguridad”.

