Falleció ex diputado UDI Juan Masferrer Pellizzari

– Sus funerales se realizarán este sábado, después de una misa en la Catedral de Rancagua, a las 10:30 horas.

Flor Vásquez

En su hogar, rodeado del afecto de su esposa y sus hijos, en la tarde de ayer, a los 77 años de edad, falleció el ex diputado de la UDI, Juan Masferrer Pellizzari, quien dedicó prácticamente toda su vida al servicio público. Primero fue alcalde de Las Cabras, después y durante 5 periodos diputado por el ex distrito 34. Posteriormente fue embajador de Chile en Guatemala (durante el gobierno del Presidente Piñera) y actualmente era concejal de la comuna de Las Cabras. También, fue uno de los fundadores de la UD en la región de O’Higgins.

El senador Alejandro García-Huidobro lo definió como “un hombre extraordinario, de una vocación de servicio público ejemplar. Fue alcalde de Las Cabras, querido por toda la comunidad, especialmente por la gente más humilde y el mundo rural”.

Agregó que tras cinco periodos como diputado “fue embajador en Guatemala y a su retorno a Chile continuó su labor en el servicio público como concejal de su querida comuna de Las Cabras”.

Además, destacó que el ex diputado Masferrer “fue un formador de juventudes y de muchas personas que hoy están en el servicio público. Fue un hombre que siempre estuvo comprometido con la región, preocupado de los problemas y proyectos de su distrito; un ser humano ejemplar. Su esposa Jacqueline Vidal también fue alcaldesa de Las Cabras; era una familia dedicada al servicio público. Nos deja un gran ejemplo y un gran legado”.

Los restos del ex congresista están siendo velados en El Sagrario de la Catedral de Rancagua. Sus funerales se realizarán mañana sábado en el Parque Jardín Las Flores, después de una misa que se oficiará a las 10:30 horas, en la Catedral.

SU BIOGRAFIA

Juan Masferrer nació el 19 de noviembre de 1940; casado con Jacqueline Vidal Delaigue, padre de 3 hijos.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Ana de Angol. Posteriormente ingresó a la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, donde obtuvo el título de técnico en Motores a Reacción

En 1989 es electo Diputado de Chile por el Distrito N°34 correspondiente a las comunas de Chimbarongo, Las Cabras, Peumo, Pichidegua, San Fernando y San Vicente de Tagua-Tagua. Siendo reelecto en 1993, 1997, 2001 y en diciembre de 2005 para el período 2006-2010 En 2010 es nombrado por el Presidente Piñera para asumir como embajador (político) en Guatemala y a la fecha se desempeñaba como concejal de Las Cabras.

Comentarios

Comentarios