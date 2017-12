Requínoa cierra tres exitosos años junto al “Programa Alcohol” de Senda

Desde que en el 2015 se firmara un convenio de colaboración entre el municipio y Senda, la comuna ha implementado una serie de políticas de regulación para disminuir el consumo abusivo de alcohol, esto, a través de un Plan de Acción Intersectorial, en el que participaron diversos actores sociales.

“Hoy terminamos un enriquecedor y productivo proceso, que partió a solicitud de los propios vecinos, quienes en un diagnóstico determinaron la necesidad de instaurar un proyecto que luchara contra el consumo de alcohol. En este tiempo trabajamos intensamente en las redes sociales, pero sobre todo en terreno, e incluso se insertó la temática en el Plan de Desarrollo Comunitario (Pladeco) porque debíamos darle la importancia que se merecía”, explicó la Directora de Desarrollo Comunitario del municipio, Sra. Ibetty Escobar.

Charlas en colegios y juntas de vecinos, intervenciones en campos deportivos y actividades masivas, campañas preventivas y de sensibilización con automovilistas y peatones, encuestas abiertas a la comunidad y constantes informativos a través de espacios radiales, fueron parte de las iniciativas del equipo Senda Previene, coordinado a nivel comunal por Cristina Ramírez y Belén Vilo.

La directora regional de Senda, Marjorie Alzamora, también presente en la ceremonia, destacó que “el programa Previene partió como un piloto en la comuna y hoy nos vamos con muy buenos antecedentes. Acá se realizaron acciones pioneras, entre ellas, el Curso de Conductores, que ahora podrá replicarse en otros lugares de la región”. Esperamos llevar esta experiencia a más comunas y para eso necesitamos formar comisiones junto a la Seremi de Transportes, los municipios, los departamentos de tránsito y juzgados de policía local, para garantizar la formación de buenos conductores”, agregó la autoridad.

Actualmente, Requínoa es la única comuna de O´Higgins que cuenta con el “Programa Preventivo del Consumo Abusivo de Alcohol”, instancia que tuvo entre sus gestores a Matías Crovari, quien repasó los alcances y detalles de la intervención realizada durante estos tres años, datos que serán analizados por Senda para formular nuevas estrategias en busca de reducir la ingesta etílica y los accidentes provocados por esta causal.

Cabe destacar en esta oportunidad, la presencia del vicepresidente de la Fundación Emilia, Sr. Benjamín Silva, padre de la joven fallecida en 2013, víctima de atropello, un lamentable acontecimiento que dio nombre a la popular “Ley Emilia”, creada con la finalidad de endurecer los castigos para aquellos conductores que sean sorprendidos en estado de ebriedad.

“Quiero partir recordando una cita, “las únicas luchas que no sirven son aquellas que no se dan”. Nosotros, con Carolina mi esposa, y otras familias víctimas de delitos viales, porque no son accidentes cuando alguien conduce bajo los efectos del alcohol, nos hemos reunido para trabajar en honor a los que no están. Como fundación estamos disponibles para colaborar con las organizaciones sociales que requieran nuestro apoyo, agradezco que me hayan invitado a Requínoa y los felicito porque están yendo en la dirección correcta”, señaló el padre de Emilia durante una emotiva charla que conmovió a todos los asistentes.

“Si bien el programa se va, nos deja lineamientos para seguir trabajando a través de nuestra oficina Senda Previene. El alcalde, Antonio Silva Vargas, asumió el compromiso de seguir avanzando en esta temática, junto a la red compuesta por Carabineros, los departamentos de Educación y Salud, organizaciones vecinales y la comunidad en general” concluyó la Dideco, Ibetty Escobar.

