Socios del Colegio Antilén no logran acuerdo lo que podría llevar al cierre del recinto

El día 29 de Diciembre se debe concretar el traspaso del recinto a una Corporación sin fines de lucro, sin embargo, división de los socios hacen prever que no habría acuerdo.

Hace algunas semanas atrás les contamos sobre el grave problema que afecta al Colegio Antilén de Rengo, donde problemas que han tenido los socios del recinto educacional han provocado un inminente cierre si no se llega al acuerdo de convertirse en una Corporación sin fines de lucro.

El plazo para este acuerdo es el 29 de Diciembre, sin embargo, las posturas están distantes, lo que ha provocado que los apoderados hayan deicidio movilizarse por las calles de Rengo, así como han realizado tomas simbólicas.

La presidenta del Centro de Padres Denisse Rojas, explicó que han realizado en las ultimas semanas reuniones con los socios, el Seremi de Educación, y los apoderados, donde los socios se habían comprometido a firmar el documento respectivo para el traspaso a una Corporación, sin embargo, esto no se ha realizado debido a que no se han colocado de acuerdo para conformar el directorio de dicha Corporación.

La falta de acuerdo a hecho que el trámite no se haya realizado. Son 13 los socios los que actualmente posee este colegio, los que se encuentran agrupados en 10 y 3 respectivamente. Cada uno conformó una Corporación propia, pero ninguna tiene validez si no se realiza con la firma de todos los socios y el rol base de datos del colegio, aseguró la presidenta del Centro de Padres.

La única opción es colocarse de acuerdo, la que en primera instancia consistía en que cada una de las partes tendría a tres representantes, para así conformar una Corporación en conjunto, hecho que no ha pasado.

La situación preocupa de sobremanera a los apoderados, ya que si el día 29 de Diciembre no se traspasa la Sociedad Educacional Antilén a una Corporación sin fines de lucro, el año 2018, tarde o temprano el recinto será tomado por un interventor que nombra el Ministerio de Educación, quien se hará cargo de la planta administrativa del colegio, debido a que no recibirán la subvención respectiva, lo que traerá consigo no poder cumplir con las obligaciones económicas.

El otro objetivo del interventor sería ubicar a los 900 alumnos del recinto en otros colegios para el año 2019, situación que preocupa a los apoderados ya que el próximo año todos los alumnos deberían pasar por plataforma, sumado a que, según Denisse Rojas, en la comuna no hay colegios que puedan sustentar una matrícula de 900 alumnos.

Los apoderados colocaron un recurso de protección con el fin de que se reconozca en el Conservador de Bienes Raíces la Corporación que encabeza Jorge Durán (10 socios), lo que permitiría solucionar el tema.

Por su parte, el director del Colegio Antilén, y representante legal de la sociedad educacional, Jorge Durán, dio a conocer que existía un pre-acuerdo que se realizó frente a apoderados el que no ha sido respetado, ya que cada parte de socios involucrada tendría la participación de tres personas para conformar el directorio, el representante legal, y realizar el traspaso a Corporación sin fines de lucro, sin embargo, uno de los socios (Vicente González) ante notaría se habría autodeterminado como el representante legal, hecho que Durán y a otros nueve socios no les pareció.

Durán indicó que la ley indica que el traspaso debe realizarse el día 29 de Diciembre, ya que de no realizase el Ministerio de Educación mediante un administrador provisional se haría cargo del funcionamiento. El director añadió que la matriculas se han ejecutado para el año 2018, lo que implica que habría funcionamiento bajo la tutela del Ministerio de Educación, y el administrador provisional.

Agregó que de no haber una solución del tema el año 2019 se debiera realizar una reubicación de los alumnos, puesto que asegura que quien se autodominó como representante legal de la Corporación, el socio, Vicente González, está inubicable, no contesta su teléfono, y no ha aparecido en el Colegio, lo que se traduce en que no exista acercamiento.

PLAZO FINAL 29 DE DICIEMBRE

Sobre el tema, el Seremi de Educación, Hernán Castro, aseguró que ellos han citado a los socios del colegio desde el mes de Agosto y Septiembre de este año para advertir la situación, donde llegó sólo una de las partes, agregando que ha asistido seis veces al colegio previendo la situación que se avecinaba.

La autoridad de educación añadió que uno de los socios ha ofrecido dinero a la otra parte para quedarse con el colegio, situación que dichos socios no quieren, sumado a que una socia tiene la intención de disolver la sociedad. Es por ello que realizaron las averiguaciones en tribunales y el Conservador de Bienes Raíces, proceso que de acuerdo a ley no culmina sino con el fallo de un juez árbitro.

Es por ello que para la Seremía de Educación sigue en vigencia la sociedad con ambos representantes legales. Castro enfatizó que este es un tema de privados, por lo que no tienen atribulación en las definiciones, y que tienen que ver con el traspaso de la sociedad a una Corporación o una Fundación, como la ley lo exige.

Esto implica que si no ingresan el traspaso hasta el día 29 de Diciembre, dejarían de percibir subvención. “Al no recibir subvención no van a tener dinero para pagar las remuneraciones a los profesores”, dijo el seremi, quien agregó que la voluntad de ellos es que el colegio siga funcionando, pese a que notan un problema de voluntades y comunicación de parte de los socios, quienes hace algunos días frente a él, apoderados y alumnos se comprometieron a llegar a un acuerdo, el que no ha sido concretado.

De persistir esta situación, y al no tener el dinero para pagar remuneraciones, según el seremi es que lo más probable entren en incumplimiento, lo que arrojará que a nivel de Seremía deban informar a la Superintendencia de Educación, lo que podría originar el nombramiento de un administrador provisional para terminar el año 2018, que es lo que indica la ley 20.529. “Al momento de nombrar un administrador provisional eso implica cerrar el colegio, pero al no cumplir el tema del 29 de Diciembre, nosotros no le podemos entregar subvención a la sociedad, al o entregar subvención, no tienen plata para pagar remuneraciones y costos fijos. Al no pagar remuneraciones e imposiciones, informamos a la Superintendencia de Educación que están incumpliendo, por lo tanto, tendrán que tomar la decisión de poner a un administrador provisional”, dijo el Seremi, quien recaló que lamentablemente en este caso no hay voluntad, ya que al parecer una de las partes quiere tomar el control absoluto de la sociedad, tema que como Seremía no les incumbe.

Es por ello que adujo que están a la espera que el día 29 se cumpla lo que la ley establece.

