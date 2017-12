Hemos visto como algunos medios de comunicación y autoridades educacionales de gobierno señalan como logro que por primera vez los alumnos de colegios municipales superaron la barrera de los 450, fueron 51%, los particulares fueron 94%, que lo hicieron. Esperemos que esto sea una tendencia y no solamente un hecho puntual de este año. En todo caso la medida del gobierno de sacar los patines a quienes les va mejor para dejar a todos a pie pelado no tuvo el efecto esperado porque una vez más de los 100 mejores colegios que han rendido la PSU hay solamente 4 municipales y son los llamados bicentenarios y el Instituto Nacional y un sólo subvencionado. Esto demuestra que toda política pública en educación debe necesariamente estar asociada a la calidad educativa. Los esfuerzos en esa línea no son institucionales sino más bien particulares de algunos colegios que han podido avanzar en un fuerte reforzamiento educativo. Una vez más con estos resultados vemos que la brecha por desigualdad se incrementa, que se condiciona por estrato socio económico, justo lo que no se quiere y que determina el futuro de nuestros niños y niñas. Parece que las prioridades no están solamente en la educación superior y la gratuidad, para disminuir verdaderamente la brecha vergonzosa de desigualdad debemos invertir en calidad educativa partiendo por más recursos en los colegios municipales y desde la base de la pirámide educativa y no en la educación terciaria.

Rafael Rosell Aiquel

Decano

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

U. San Sebastián

Comentarios

Comentarios