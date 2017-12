Dos céntricas calles de Rancagua sufrirán cortes totales en enero

Fotos: Marco Lara.

Enmarcado en la conclusión de las renovaciones a las vías de casco histórico de Rancagua es que desde el próximo 3 de enero la calle Astorga, entre el tramo de Alameda y Cuevas experimentará un corte total de la calzada para su reparación, obras que se extenderán hasta la tercera semana de enero.

Desde el 15 de enero en tanto, la misma vía, esta vez para el tramo comprendido entre Millán y O’Carrol correrá la misma suerte, sufriendo la suspensión total del tránsito hasta la primera semana de febrero, cuando deberían entregarse los trabajos de renovación del pavimento de no encontrarse obstáculos adicionales.

Finalmente, la segunda calle céntrica en experimentar su renovación de pavimento será Bueras, que a partir del 22 de enero verá interrumpido el tránsito de vehículos entre las calles Alameda y Mujica hasta aproximadamente el 16 de febrero.

Ante esta última fase de mejoramiento vial, el director de SECPLAC del municipio rancagüino, Raimundo Agliati, explicó que “durante el presente año se han intervenido más de 40 cuadras, sin embargo, faltaba el eje de Astorga que decidimos retrasar dando prioridad al movimiento natural de diciembre para su correcta operación durante navidad y año nuevo y así evitar problemas”.

En la misma línea, Agliati, explicó que a diferencia de otras obras, esta intervención no contempla desvíos de tránsito o cambio de sentido en calles aledañas, señalando que “la Seremi de Transportes solo autorizó a la empresa a cargo de las obras la suspensión total de tránsito en las vías a intervenir, por lo tanto los vehículos particulares deberán buscar las rutas alternativas y entender que es parte de los trabajos y el desarrollo de la ciudad pero esto no afecta al transporte público”.

En consecuencia, el arquitecto urbanista del municipio rancagüino, aseguró que dada la baja del flujo vehicular por concepto de temporada estival, el impacto mismo de las obras será mínimo argumentando además que los tiempos de entrega de la empresa a cargo de los otros proyectos en el centro de Rancagua han sido bastante acotados por lo que se mantiene la esperanza de esto se repetirá en esta última fase de trabajos.

TRABAJOS Y CORTES PUNTUALES

Además de las venideras intervenciones en el centro de la comuna, Agliati también aprovechó de recordar que el eje Freire – Millán también sufrirá cortes parciales y esporádicos mientras se realizan las obras de habilitación de la ciclovía que unirá a Carretera El Cobre con el centro de la capital regional.

Finalmente y en el contexto del inicio de las obras de remodelación de av. Kennedy al norte de Rancagua, el director de la SECPLAC recordó que “la empresa responsable de las obras y el Serviu como unidad técnica tiene la obligación de solicitar los permisos correspondientes y generar todas las facilidades para que los flujos sigan con normalidad y en ningún casi existirá un corte total de tránsito”.

