Recuperan perro bulldog avaluado en más de 800 mil pesos

Fue la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de San Fernando, logró recuperar el can.

Fernando Ávila Figueroa

Finalmente “Spike”, volvió con dueña, ya que el miércoles último, una mujer interpuso una denuncia en la PDI de San Fernando por el delito de apropiación indebida en contra de su ex pareja, quien a la fecha no había querido hacer entrega del can de raza bulldog, señalando además que la mascota no había recibido los cuidados necesarios, por lo que se encontraba en malas condiciones.

Fue así como los detectives tras efectuar una serie de indagaciones tomaron contacto con el imputado quien registraba domicilio en la comuna de San Fernando, y a la consulta sobre la tenencia de la mascota, éste no logró acreditar su dominio por lo que hizo entrega de inmediato del can, quedando apercibido del artículo 26 del Código Procesal Penal, a espera de citación por parte de esa fiscalía local.

Tras ello, los detectives una vez en el cuartel policial tomaron contacto con la víctima, a quien hicieron entrega del animal de nombre “Spike” avaluado en más de 800 mil pesos.

