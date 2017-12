¿Tierra de nadie? el complejo escenario que enfrenta un grupo de vecinos de Coltauco

El rebalse de un canal de desagüe utilizado para el riego de un campo aledaño a un grupo de casas y un nuevo proyecto inmobiliario, mantiene en vilo a la familia Galarce Valencia, quienes con impotencia buscan una solución al problema sanitario que los aqueja.

Por Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara.

Eran aproximadamente las 05:30 am. del pasado 7 de diciembre cuando Eduardo Galarce, arrendatario del inmueble ubicado en calle Arturo Prat #261, notó un extraño reflejo en el patio de su casa. Al salir a la parte posterior de su hogar nota impávido que un añoso canal de regadío que atraviesa la propiedad se encontraba completamente desbordado, inundando completamente el terreno e incluso alcanzando a afectar el domicilio de su vecina ubicado a casi 50 metros más al oriente.

De inmediato, la familia de Eduardo compuesta por su esposa y sus mellizos de 8 años trató de buscar el origen del problema, notando que la compuerta repartidora ubicada justo al final del terreno y colindante con un nuevo proyecto inmobiliario había sido bajada para regar un campo contiguo de propiedad de Francisco Serrano.

Luego de buscar ayuda en la dirección de obras del municipio de Coltauco, se logró bajar el nivel de las aguas del patio dejando una densa capa de lodo y sedimentos propios del canal el que se mantuvo por días, generando además un fuerte olor a desechos orgánicos y la preocupación de Galarce por la salud de su familia.

En la senda de evitar que la desafortunada situación se repitiera, Galarce aseguró acercarse a Francisco Serrano a fin de mediar una solución, empresa que no habría tenido éxito por lo que aconsejado por el municipio, el padre de familia realizó una denuncia en el Juzgado de Policía Local generándose una citación la que próximamente se haría efectiva.

PROBLEMA DE AÑOS

Conversando con algunos vecinos afectados por el desborde del canal, El Rancagüino pudo confirmar que esta situación se arrastra por años si que se haya podido llegar a una solución, incluso se optó por judicializar el tema desembolsando una cifra de dinero no menor pero que de nada sirvió.

“Esto me ha pasado al menos 4 veces desde que llegué aquí pero lo del pasado 7 diciembre pasó todo límite. Fui a la municipalidad, puse una denuncia en la inspectoría y la ratifiqué en el juzgado de policía local donde el juez me dijo que era un tema menor donde se le pasaría una multa de 1 UTM (al responsable) por ser primera vez pero la idea es que esto no se vuelva a repetir porque lo que perdiste lo perdiste y nosotros solo queremos vivir tranquilos” expresó Eduardo Galarce.

TIERRA DE NADIE

Consultado el presidente de la asociación de canalistas de Coltauco, Manuel Puga sobre el problema de la familia Galarce, este aseguró que el curso de agua no pertenece a la jurisdicción de la agrupación puesto que no es un canal de regadío, sino que es un desagüe proveniente del sector El Almendro. Al ser un desagüe o derivado, por lo tanto, no existen cuotas de uso y por lo tanto Francisco Serrano, quien haría uso de estas aguas no sería un socio de los regantes a quien se le pudiera amonestar o poner en alerta de un eventual actuar negligente en desmedro de los arrendatarios del inmueble de calle Arturo Prat.

En la misma línea, Manuel Puga, a modo de recomendación, expresó que la solución sería resolver el conflicto directamente con la persona que maniobra la compuerta ya que “si a mí me ponen una compuerta en un derivado (canal de desagüe) no tengo la menor jurisdicción” de todas manera, el representante de los canalistas asegura, luego de observar las fotografías de la compuerta, que existe un aparente problema de diseño por lo que podría exigirse la demolición o refacción del sistema de reparto.

En este apartado, Galarce se contactó con Marta Henríquez y su hermana quienes son vecinas y dueñas del terreno contiguo a la vivienda afectada a razón de la demanda que presentaron hace un par de años y que determinó que la constructora del proyecto Viña Las Casas, habría construido la compuerta presumiblemente con un permiso municipal. Ante lo anterior, diario El Rancagüino no pudo conseguir una declaración por parte de la antes mencionada empresa para aclarar el origen del problemático repartidor.

Desde la dirección de obras del municipio de Coltauco, en tanto, aseguran que el canal si pertenece a la administración de la Asociación de Canalistas de Manuel Puga. Por otra parte, los representantes municipales Pablo Rojas y Nicolás Soto, explicaron que por un tema de “servidumbre” los ejes de los canales se han usado como división de predios y que el hecho de que haya cambiado el uso de suelo para las propiedades quedaría a estricto juicio del dueño de los terrenos.

Por otra parte, los profesionales aseguran que al ser agua de riego no se puede realizar una obra de canalización puntualizando que el problema pasaría por el uso “indiscriminado” del agua por parte de Francisco Serrano, concluyendo que se trataría de una pugna entre privados.

Finalmente, desde el municipio aseguraron que prontamente se hará efectivo un nuevo decreto que endurece las multas y fiscalización a quienes hacen mal uso de los recursos hídricos por concepto de riego y mantención de los cursos de agua.

