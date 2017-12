Tinguiririca cambia de mano técnica para levantar en lo que queda de LNB

El venezolano Iván García dirigió su último partido con TSF el miércoles en Concepción, y desde ayer tomó el mando de la banca el coach Cipriano Núñez.

Ricardo Obando

Tinguiririca San Fernando apostó por un viejo conocido para levantar la mala campaña del quinteto en la Liga Nacional de Básquetbol 2017-2018. El miércoles, previo al partido en que TSF cayó frente a la Universidad de Concepción por 87-61, la directiva del club ya había anunciado que el venezolano Iván García no continuaba en el cargo de entrenador, y que su reemplazante asumía al día siguiente.

Fue así como, ayer, el ex DT de La Roja y por varios periodos adiestrador de los Energéticos, Cipriano Núñez, nuevamente tomó la pizarra para buscar revertir el mal presente, y que tiene el cuadro de San Fernando como el principal candidato al descenso en la conferencia centro.

La tormentosa participación en la Liga, donde solo registran cinco victorias en 26 encuentros, y con 14 derrotas consecutivas, han mermado en el ánimo del plantel, que no ha podido cuajar en cancha.

Núñez, que hace un par de fechas estuvo mirando en la tribuna del gimnasio Maristas el desempeño de Tinguiririca frente a Osorno, ha estado vinculado a la capital provincial de Colchagua durante 2016 y 2017, ya que se encuentra asesorando además a las series menores del club Tomás Lawrence.

En cancha, Ñuñez debutará el 6 de enero frente a ABA Ancud en San Fernando.

SALVAR DEL DESCENSO

El destacado coach, habló con El Rancagüino respecto a los objetivos cumplir en lo que resta de la Liga, y para él lo principal es evitar el descenso a la segunda división.

Según confidenció, “hace días estábamos conversando. Vuelvo básicamente a tratar de dar una mano respecto a lo que está pasando, a lo que está sucediendo desde el punto de vista deportivo”.

Para Núñez, la situación deportiva de la institución es muy compleja. El venir con 14 derrotas a cuestas, hace que el panorama sea complejo, pero dijo que se siente capacitado en poder mantener la categoría. “Ojalá las cosas mejores, porque se necesita de todos los estamentos, hay que ver que el jugador esté bien para que pueda rendir por el objetivo que queda, que es tratar de mantener la plaza”, expuso.

Junto con ello, manifestó que “aquí hay que reconstruir, motivar, reencantar. Entonces, vamos a ver que se puede hacer”.

En ese sentido, aseguró que con lo que hay, se debe “replantear muchas cosas, y ver cómo se puede competir. Hay jugadores que conozco hace tiempo, y hay una base que se puede trabajar, todo para levantar al equipo”.

CAÍDA 14 EN LÍNEA

En la última fecha del año en la primera división del básquetbol chileno, TSF no la pasó bien en Concepción. La U penquista volvió a desnudar a un elenco que tuvo un mal arranque.

Con solo 9 puntos anotados en los primeros diez minutos de juego, los locales aprovecharon para estirar distancias y comenzar a abrochar así el partido.

Fue así como, con parciales de 19-9, 24-15, 18-25, 26-12 Tinguiririca volvió a perder, y aumentó su racha negativa.

De esta manera, y con la salida de García, que registró solo cinco victorias a su haber en 26 encuentros, Ñuñez llega como bombero a tratar de salvar el cupo de TSF en la Liga Nacional.

Ficha del Partido

Universidad de Concepción (87): Musa Abdul-Aleem 23, Matías Villagrán 0, Tracy Robinson 13, Diego Silva 17, Agustine Okosun 22, Miguel Ardiman 0, Alonso Maldonado 0, Pablo Pérez 0, Carlos Lauler 6, Mauricio Cisternas 0, Luciano Tognon 0, Vladimir Lamberg 0. DT: Alfredo Madrid.

Tinguiririca San Fernando (61): Francisco Pavez 14, Nicolás Ulloa 6, Derwin Ramírez 17, Howard Crawford 10, Darnell Evans 6, Vicente Farías 0, Andrés Moya 0, Cristian Cofré 0, Juan Águila 0, Joaquín Muñoz 0, Rodrigo Madera 0, Felipe González 8. DT: Iván García.

Parciales: 19-9, 24-15, 18-25, 26-12.

Árbitros: Rodrigo Oliveros, Camilo Gallegos.

Comisario: Bernardo Carrasco.

Gimnasio: Casa del Deporte, Concepción.

