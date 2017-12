Directiva nacional de la UDI despidió a Juan Masferrer en la catedral de Rancagua

Fotos: Héctor Vargas.

Una catedral de Rancagua completamente colmada de personalidades cercanas a la vida de Juan Masferrer, rindió el último adiós al reconocido político local luego de su fallecimiento el jueves pasado.

A las 10:30 en punto se dio inicio a una sentida homilía donde el recuerdo de la vida y obra del ex congresista UDI conmovió hasta las lágrimas a quienes compartieron filas junto a él en la vida parlamentaria y también a quienes formaron un duradero lazo de amistad interrumpido solamente por su partida de este mundo.

La noticia de la partida de Masferrer no pasó inadvertida en la cúpula superior de la Unión Demócrata Independiente, estando presentes en la Catedral los directivos nacionales de la colectividad liderados por Jacqueline Van Rysselberghe quien se tomó algunos minutos para realzar la figura de Juan Masferrer y su legado para el partido.

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, no fue mezquina a la hora de elogiar la carrera y vida de Masferrer, recordando que “el hombre que hoy despedimos vivirá por siempre en la memoria de cada de uno de nosotros y de nuestro partido, en la memoria de su gente del Valle de Colchagua y de todos quienes lo conocieron. En su vida, Juan, sembró tanto cariño y amistad que hoy más que nunca su presencia nos hace falta en la política chilena”.

Juan Manuel, el menor de sus hijos, también luchó por mantener el tono y elocuencia al hablar de su padre, más la pena de despedir a su progenitor quebró su relato en más de una ocasión, no obstante, el joven expresó que “como familia tal vez uno puede decir que lo tuvimos poco tiempo en algunas cosas, pero sin duda hubiésemos elegido que se dedicara a lo que hizo, porque esa era su misión: ayudar a las personas. Así que viejo querido, zorro plateado, misión cumplida. Gracias por todo y un abrazo al cielo papá… Descansa en paz”.

Finalmente, el senador Alejandro García Huidobro, quien compartiera por años la labor parlamentaria con Juan Masferrer, señaló que “ha sido un día duro pero pasan por mi mente los recuerdos de haber compartido en la cámara de diputados la amistad, el conocer su tremendo trabajo social, un hombre de un liderazgo extraordinario y que se preocupó siempre de la gente más humilde. Estamos muy afectados pero tremendamente orgullosos de haber podido trabajar con él”.

