Las claves de los buenos resultados de colegios que se encuentran entre los top 100 de la PSU

 Sólo dos colegios de la región se encuentran en este ranking, el Colegio Inglés Saint John ubicado en el lugar 42 del país y el Instituto Inglés de Rancagua que quedó en el puesto 75 nacional.

Gisella Abarca

La semana pasada la Pontifica Universidad Católica reveló los resultados de un estudio elaborado por la entidad con los resultados promedio de la generación 2017, que definió los cien mejores colegios tras los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a nivel país.

El análisis consideró a los establecimientos con más de 15 alumnos de la generación que rindieron el examen nacional, lo que arrojó que el Cambridge College de Providencia obtuviera el mejor promedio de su generación con 714 puntos, mientras que el Liceo Augusto D´Halmar de Ñuñoa, que se posicionó en el octavo lugar, es el mejor establecimiento municipal con 682 puntos promedio.

En O’Higgins, sólo dos colegios – ambos particulares- figuran entre los top cien del ranking nacional. Se trata de los establecimientos educacionales Colegio Inglés Saint John que se ubicó en el lugar 42 del país con 661 puntos promedio y el Instituto Inglés de Rancagua que se situó en el puesto 75 nacional del ranking con 651 puntos. Así, el colegio Inglés Saint John es el mejor establecimiento educacional de la región según promedio de la PSU y le sigue el Instituto Inglés, los dos particulares pagados.

“UNA DE LAS CLAVES ES LA CALIDAD DOCENTE CON ALTAS METAS”

Este año, del colegio Inglés Saint John, egresaron 46 alumnos, los que obtuvieron un promedio de 661 puntos, ubicando al establecimiento educacional en el lugar 42 del país y primer lugar en la región, noticia que alegró de sobremanera a las autoridades y el cuerpo docente del colegio rancagüino.

La rectora del Colegio Inglés Saint John, Ana María Garrido expuso “ésta es una noticia que la hemos tomado con mucha alegría, especialmente por los alumnos que han puesto todo su empeño por alcanzar tan meritorio lugar. Los resultados fueron sumamente parejos, todos los alumnos obtuvieron sobre 650 puntos, un resultado que les abre muchas posibilidades en cuanto a las carreras que quieren seguir”.

Garrido reveló que para llegar a los buenos resultados en el rendimiento académico, una de las claves es “la calidad docente que forman trabajo en equipo con altas metas, analizan resultados y elaboran planes de reforzamiento permanente para que no queden lagunas que afecten el aprendizaje de los nuevos contenidos. Esa es una estrategia instalada en el colegio, lo que hace tener estos buenos resultados de los cursos completos”, sostuvo.

Agregó que también es fundamental el compromiso de las familias que apoyan la labor del colegio, “esa es una alianza que la fortalecemos día a día, porque el colegio tiene sus estándares de exigencia, su estilos de trabajo y sin duda los padres tienen que adherir a eso”, declaró Garrido.

Además explicó que el colegio tiene incluido dentro de su malla curricular un preuniversitario que comienza en tercero medio, al cual asisten los alumnos los días sábados, “ese grupo de alumnos hace un trabajo personalizado porque se dividen en avanzado, intermedio, bajo y se ve cuáles son las falencias que cada grupo tiene, se van abordando y se trabaja de tal manera que rápidamente los alumnos pasan a los niveles avanzados”, finalizó la rectora.

“TRABAJO, TRABAJO Y MÁS TRABAJO, NO HAY OTRA RECETA”

En la generación 2017 del Instituto Inglés egresaron 84 alumnos, los que conformaban tres cuartos medios de 28 estudiantes cada uno. Ellos con sus resultados ubicaron al establecimiento educacional en el puesto 75 nacional con 651 puntos promedio.

Contento con los resultados se encuentra el rector del Instituto Inglés, Tulio Barrios quien dio a conocer las claves para llegar a los buenos resultados académicos de sus egresados “trabajo, trabajo y más trabajo, no hay otra receta”, subrayó.

Agregó “Aquí la PSU se prepara partiendo la enseñanza media, primero asegurando la cobertura curricular pero junto con eso el desarrollo de las habilidades, donde hablamos de aplicar, analizar, sintetizar, comprender, habilidades cognitivas que se van trabajando metodológicamente en las clases”.

Explicó que en paralelo se realizan ensayos que van aumentando en frecuencia a medida que avanzan los años y los alumnos se acercan al egreso del colegio, explicó además que los estudiantes también cuentan con preuniversitario impartido por profesores del colegio al que asisten los días sábado, oportunidad en que los jóvenes trabajan de manera más profunda los contenidos de la PSU, además de realizar más ensayos.

No obstante, Barrios explicó que “lo que resulta una metodología bastante eficiente es el análisis de error, es decir en qué se están equivocando los alumnos y ver qué hay que reforzar. Lo que habla del trabajo fuerte es el colectivo, alumnos brillantes siempre hay en todos los colegios los que pueden sacar un puntaje nacional, pero no es la realidad de la mayoría. Acá trabajamos para tener un colectivo potente y tuvimos varios alumnos con más de 800 puntos que quedaron bastante cercano a los puntajes nacionales. Contento con los resultados, pero siempre hay que ir por más”, finalizó el rector del Instituto O’Higgins.

Comentarios

Comentarios