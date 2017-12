Lo malo lo bueno y lo feo del 2017

– Como es costumbre nuestro medio de comunicación destaca las noticias y personas más relevantes del año, con el fin de mostrar a través del siguiente resumen el camino que ha recorrido la región y sus posibles consecuencias para el próximo año.

Muchas cosas pasaron durante un movido 2017, como en cada año muchas cosas buenas, otras no tanto y miles de noticias llegaron hasta ustedes a través de alguna de nuestras plataformas. Ya sea el tradicional diario papel, nuestra renovada web www.elrancaguino.cl o alguna de nuestras redes sociales.

Un año marcado por la política, por las elecciones presidenciales, parlamentarias y de Cores. Pero que seguramente pasará a la historia como el año de los incendios forestales.

LO BUENO:

Pese a las polémicas y a los problemas ciertamente una de las mejores noticias de este año que nos deja es el comienzo ya con alumnos y la expansión de la Universidad Regional.

Otra buena noticia de este año es que por fin muestra avances concretos la ansiada doble pista en la ruta 90 o que Punta de Lobos haya sido declarada patrimonio de la humanidad al mismo tiempo que es reabierto el paso a la playa de Topocalma. Otra buena noticia, pero que sin embargo no tuvo gran revuelo, es que se instaure en nuestra zona un poder comprador situación que ciertamente traerá enormes beneficios a todos nuestros pequeños mineros.

También nos alegramos de que por fin –aunque se debió haber hecho mucho antes- la zona central de O´Higgins haya sido declarada zona saturada por PM 2,5 lo que esperamos permita elaborar un muy buen plan de descontaminación.

También, pese a las falencias que pueda tener el proyecto, es una buena noticia que la ansiada elección de gobernadores regionales ya tiene fecha: 2020.

LO MALO:

Ciertamente una de las peores noticias del año 2017 fue el saber que se pudo haber manipulado listas de espera en el Hospital de Rancagua, lo que no solo habría generado que personas no fueran atendidas, sino incluso muertes de pacientes por falta de tratamiento., al mismo tiempo sigue siendo malo el solo hecho que sigan existiendo y agudizándose los tacos entre Rancagua y Machalí.

Otra muy mala noticia de este año fue el enterarse de que junto a todo lo aplaudido que fue la puesta en marcha del Teatro Regional hubo manejos al menos extraños de dineros, situación que aún está en investigación pero que ciertamente ha tendido un manto de duda sobre la gestión cultural. La justicia deberá determinar si hubo o no irregularidades y quienes son los responsables de estos hechos.

Ciertamente lo más malo del este año sucedió al comienzo del mismo con los devastadores incendios forestales que afectaron no solo a nuestra región sino a gran parte del centro sur del país.

Así también lamentamos las noticias que nos vimos obligados a dar sobre muertes de menores, violencia contra mujeres, femicidios y en general hechos de sangre que mancharon nuestras páginas.

LO FEO:

El intendente regional Pablo Silva se empecino sin dar razones de peso, escudándose en razones de “seguridad” para volver a realizar el desfile del 2 de octubre en el estadio El Teniente, pese al gran clamor rancagüino que pide que esta fiesta se realice en las calles. Como resultado se obtuvo un desfile más, hecho casi por cumplir, que terminó con un estadio casi vacío.

También es feo que casi 3 años después de haberse aprobado los recursos aún no existan noticias sobre el sistema informatico del Hospital Regional, aunque el intendente de la época Juan Ramón Godoy haya asegurado que era fundamental aprobar esos recursos para que el hospital funcionara y también feo durante este 2017 que nos deja es que O´Higgins que nos tenía acostumbrados a ser protagonistas terminará entre los últimos lugares de la tabla.

LO PENDIENTE

Para este 2018 quedaron varios temas pendientes, entre los cuales nos gustaría destacar que por fin se pueda anunciar el inicio de las obras del Paso Las Leñas, como esperamos tener noticias sobre el sistema informático del Hospital Regional o que se abra la ruta que una Escriva de Balaguer con Republica de Chile para comenzar a eliminar los tacos entre Rancagua y Machalí. Al mismo tiempo que nos gustaría que por fin se anunciase la ampliación de la ruta h-30 entre muchos otros temas.

