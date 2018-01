Minvu mejorará un sexto condominio social en Costa del Sol

-La intervención se realizará gracias al Programa Quiero Mi Barrio e iniciará el próximo 3 de enero de 2018.

Una gran noticia entregó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Hernán Rodríguez, a los vecinos de la copropiedad número uno del barrio Costa del Sol, en Rancagua, quienes desde el próximo 3 de enero, verán cómo sus viviendas van mejorando considerablemente en infraestructura gracias al Programa Quiero Mi Barrio.

“Se repararán las cubiertas, se cambiarán las ventanas y la puerta de acceso a la copropiedad. También se colocarán protecciones metálicas y habrá reposición de luminarias. No cabe duda, que es un número importante de intervenciones que ayudará a aumentar la calidad de vida de las familias de este sector nororiente de la comuna”, explicó Rodríguez.

“Cuando recibimos los departamentos hice de todo para demostrar que había mucha deficiencia en varias cosas, pero esos malos ratos quedarán atrás con este proyecto que el Gobierno está ad portas de comenzar a ejecutar aquí. Y eso nos pone muy contentos, muy felices a todos”. manifestó Jesús González

Con esta nueva obra, ya son seis los condominios sociales de Costa del Sol intervenidos por el Minvu. “Del total, sólo nos quedan cinco que, como junta de vecinos, también queremos que sean beneficiados en un futuro y para eso estamos trabajando, ya que los departamentos quedan maravilloso, sobre todo por el tema del aislamiento térmico. Mi casa, que ya fue arreglada, durante el verano no se soportaba el calor y ahora la densidad bajó mucho, lo mismo en invierno con el frío”, indicó María Eugenia Cruz, presidenta de la junta de vecinos de Villa Costa del Sol.

En este mismo sentido, la dirigente agregó que “estamos siendo la envidia de este sector. La gente nos dice: ¿Por qué en nuestro barrio no se hace eso? Por eso, queremos agradecer y pedirle al programa que se extienda a otras poblaciones, pero en especial, a Costa del Sol 2 y 3, para que los vecinos puedan tener una mejor calidad de vida como la que tenemos ahora nosotros”.

Comentarios

Comentarios