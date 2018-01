Alcalde de Graneros, Claudio Segovia: “Aspiramos a que el gobierno entrante cumpla con las necesidades de los ciudadanos y no con las necesidades de los parlamentarios”

 El edil de la comuna del café reveló relevantes situaciones que ha vivido su comuna en el período en que ha estado a la cabeza del municipio y en que el gobierno de la Nueva Mayoría se ha mantenido en el poder “Se nos ha maltratado como ciudad por parte de este gobierno, en particular los intendentes de la Nueva Mayoría que han actuado de manera vil y canalla con Graneros y eso no se lo vamos a perdonar”, apuntó.

A la luz de los resultados electorales que le entregó la victoria a Chile Vamos en el rostro de Sebastián Piñera, quien vuelve a La Moneda en marzo de 2018, hasta dependencias de El Rancaguino llegó el alcalde de Graneros, Claudio Segovia para plantear relevantes situaciones que ha vivido su comuna en el período en que ha estado como edil y en que el gobierno de la Nueva Mayoría se ha mantenido en el poder, entre ellas que se “ha vetado a Graneros de recursos y visitas de autoridades regionales y nacionales”, expuso el edil.

“ESPERAMOS QUE NO SE DISCRIMINE POR RAZONES POLÍTICAS”

En este contexto, la primera autoridad comunal sostuvo “Con el resultado de las elecciones, aspiramos a un trato igualitario, un trato equitativo, que no se discrimine por razones políticas. Esperamos del gobierno que se va a instalar ojalá el financiamiento del Cesfam, ya que somos la única comuna junto con Coínco que no tiene Cesfam, pero la diferencia está en que Coinco cuenta con un hospital de primer nivel y nosotros con un hospital cada vez más precario. Hemos sido discriminados en varias ocasiones por las autoridades actuales que han impedido que estas obras de materialicen y no puede ser que la política se instale por sobre el derecho de las personas”, apuntó Segovia.

Explicó que son muchos los proyectos que quedaron inconclusos para Graneros y que aún no son materializados “queremos resolver temas que son importante para la gente y que no hemos contado con apoyo como el mejoramiento de la avenida principal, un proyecto que es del primer gobierno de la presidenta Bachelet y que hasta hoy se discute que son las casetas sanitarias en Villa La Compañía, pavimentación de Las Mercedes, pasarelas peatonales”, expuso el edil de la Nueva Ciudad.

Agregó “Creemos que es momento de concreciones, por lo que esperamos del nuevo gobierno que se materialicen obras que vayan en directo beneficio de la comunidad, no de un parlamentario. Es una oportunidad para este gobierno para demostrar transparencia y ecuanimidad en la distribución de los recursos. No puede ser que por afinidades políticas se sigan beneficiando comunas en desmedro de otras. Durante este gobierno sólo hemos tenido financiamiento de seis FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), ¿será eso lo que la ciudadanía necesita? Muchos de esos proyectos se bajaron porque hubo una estrategia de este gobierno de impedir que obras se financiaran”, subrayó Segovia.

Es por esto -agregó- que “Emplazamos a las nuevas autoridades a actuar con objetividad, con transparencia en la inversión, sin discriminación. Aspiramos a que el gobierno entrante cumpla con las necesidades de los ciudadanos y no con las necesidades de los parlamentarios y que esté a la altura, de una mirada de desarrollo general de la región”.

Entonces, cuáles cree usted que son las razones de porqué quedaron proyectos sin materializar y otros, como la ex comisaría, que ahora está en manos de una organización social?

R.- Son razones políticas por parte del gobierno y del Consejo Regional (CORE). En el caso de la ex comisaría, se trata de un recinto que nosotros íbamos a utilizar para trasladar unidades municipales. Incluso el año 2012, el ex Seremi de Bienes Nacionales, Gerardo Carvallo, nos entregó simbólicamente las llaves. Pero transcurrido el tiempo, sufrimos el despojo entre gallos y medianoche, donde el protagonista de eso fue el diputado Rincón. Eso habla de clase de políticos que tenemos. Se apropian de establecimientos públicos para sus fines personales. Esperamos que las nuevas autoridades, piensen en el bien común y no en organizaciones ideologizadas.

¿Tiene esperanzas que este nuevo gobierno le dé un mejor apoyo a su gestión y su comuna?

R.- Eso va a ocurrir, porque ellos probablemente nos van a respetar. Este gobierno nos ha tratado muy mal, hay funcionarios que están vetados y que no pueden ir a Graneros. Durante estos 6 años que he sido alcalde, han venido a nuestra ciudad tres Ministros de Estado, estando tan cerca de Rancagua las autoridades van Rengo -Rancagua, y eso habla del bajo criterio político que han tenido las autoridades de no hacer bien las cosas.

¿Qué espera de las nuevas autoridades?

R .- Me comprometo a respetar el trabajo del nuevo presidente y su equipo, y esperamos de parte de ellos que se nos respete, es una oportunidad para nosotros donde creo que van a demostrar con ecuanimidad que Graneros también es una comuna y que tiene derecho al desarrollo que han tenido otras comunas, es la única forma que los chilenos tengamos capacidad de crecer, sin discriminación, porque se nos ha maltratado como ciudad por parte de este gobierno, en particular los intendentes de la Nueva Mayoría que han actuado de manera vil y canalla con Graneros y eso no se lo vamos a perdonar como ciudad. Ahí están los resultados.

