Alumnos del Colegio Bernardo O’Higgins deberían ser reubicados antes de este viernes

– El seremi de Educación, Hernán Castro, aseguró que los estudiantes serán matriculados en los siete colegios a disposición. Esto, dependiendo de la cantidad de vacantes.

Eileen San Martín

El Colegio Bernardo O’Higgins, ubicado al norte de Rancagua en la intersección de calle Samuel Román y Avenida Nelson Pereira, confirmó el jueves pasado el cierre oficial de su establecimiento luego que la sostenedora informara su decisión a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, esto por motivos de tipo económico. El colegio que contaba con más de 30 años de experiencia, dejó a 245 alumnos sin matrícula para este año 2018 y a la comunidad escolar desconcertada en busca de soluciones.

En este contexto, varias son las gestiones que está realizando la Seremi de Educación, para ubicar a los alumnos en distintos colegios, así lo informó la autoridad del ramo Hernán Castro, quien aseguró que los estudiantes ya están siendo reubicados en nuevos colegios. “Desde la semana pasada que empezamos a reubicar a los alumnos. Para eso tenemos aproximadamente entre 6 y 7 colegios en reubicación, tanto en educación media como en educación básica. Ayer llevábamos un porcentaje cercano al 50% de los alumnos que ya están reubicados”, declaró.

Agregó que “El plan nuestro contempla que los alumnos estén ojalá de aquí al viernes todos ya reubicados. Ahora, obviamente va a depender del interés que tengan los papás también (…) Lo que estamos haciendo, a través del mismo colegio y del Centro General de Padres, es convocar a los papás a que vengan al departamento provincial y soliciten sus matrículas”, amplió el seremi.

En relación a la selección de establecimientos para cada estudiante, Castro añadió que será “según lo que cada apoderado nos pida y las vacantes del colegio”.

El representante del Mineduc en la Región O’Higgins enumeró los colegios que estarían dispuestos a recibir alumnos. Estos serían el Colegio Cuisenaire, Colegio El Cobre, Los Arcángeles, Manso de Velasco, Colegio Gabriela Mistral y Colegio Los Conquistadores. Como última opción, el Liceo de Machalí manifestó su ofrecimiento al seremi de Educación, sumándose como una alternativa más.

Sobre los apoderados y trabajadores

El seremi de Educación aseveró que las reuniones sostenidas con los apoderados del establecimiento se han realizado sin ninguna dificultad, detallando que si bien “hay una molestia de parte de los apoderados por el cierre del colegio, es una situación que yo personalmente veía venir”, argumentó Castro.

La autoridad del ramo agregó que durante el primer semestre del 2017 comenzó a detectar problemas de gestión dentro del colegio. “Teníamos cuestiones que eran complicadas en términos de infraestructura, donde había, por ejemplo, salas sin vidrio o los techos estaban sin una cubierta. Eso lo puse en conocimiento a la Superintendencia (de Educación) y actuó. También pude apreciar que no había mucho interés por parte del director de querer solucionar las cosas”, afirmó Castro.

Sobre los trabajadores del establecimiento, Castro comentó que debieran recibir las indemnizaciones correspondientes. “Informaremos a la Dirección del Trabajo para que esté al tanto y verifique que efectivamente toda la situación se realice de acuerdo a lo que la ley establece”, aseveró Castro.

En el caso de la sostenedora del Colegio Bernardo O’Higgins se iniciará un proceso en base a lo que la ley dictamine. “Ella pidió el cierre, por lo tanto nosotros vamos a informar a la superintendencia. Hay que chequear, ir a la rendición de cuentas del colegio, ver si hay saldos pendientes o que no estén registrados. También ver si efectivamente hay un proceso que esté en función de la superintendencia de educación que todavía no ha sido respondido”, declaró la autoridad.

