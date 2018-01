VISITA DEL PAPA FRANCISCO, Las otras cuentas que pagar

Es muy cierto que «no sólo de pan vive el hombre». Pero no menos verdad que «de la abundancia del corazón habla la boca». Entre uno y otro dicho, quizás en algún remoto punto medio, debe de estar la cordura que centre y profundice con inteligencia crítica y ánimo constructivo el debate respecto de la visita del Papa Francisco a Chile. Hasta ahora el mayor punto de atención se ha volcado a dos hechos, que sin dejar de ser necesarios no son, sin embargo, la piedra fundamental de la cuestión. Por un lado, los costos económicos asociados a la visita y, por otro, la campaña para movilizar y llevar personas a los encuentros con el sucesor de Pedro. No obstante el legítimo y urgente deber organizacional de prestar atención a ambos temas, no podemos olvidar en ningún caso ni momento que la visita del Papa es un evento que, por su naturaleza, exige ser pensado y vivido bajo el prisma de las citadas enseñanzas de Jesús, y ni siquiera de una por sí sola, sino de ambas a la vez, que así la madeja se desenreda mejor y es posible ver más allá de la inmediatez del asunto.

En relación con la primera: «no sólo de pan vive el hombre», sería interesante preocuparnos por algo más valioso y edificante que la logística propia de la visita: dónde alojará el Papa, cuántas hostias se consumirán en las misas, o los litros de agua que beberán los fieles que asistan a los encuentros con él. La propuesta es aprovechar la ocasión para observar con ojo crítico de qué se está alimentado el alma de Chile, qué estamos consumiendo los ciudadanos. Es evidente que desde hace un tiempo a esta parte la Palabra de Dios no ocupa el primer lugar en nuestros consumos culturales. Por lo mismo, con inusitada facilidad se desechan valores evangélicos que son aporte fundamental a la vida en sociedad, tales como justicia, verdad, perdón, respeto, libertad, honestidad, entre tantos otros. El lugar de Dios lo ocupan hoy, como si fuesen modelos en pasarela, nuevos humanismos, promesas de felicidad al alcance de una tarjeta de crédito, salvadores y mesías políticos, fanáticos religiosos o fantasías postmodernas. Todos nos ofrecen lo mismo: felicidad y salvación, solo que auto-gestionada y sin que importe el cómo se logre el objetivo del «paraíso en la tierra», donde el sujeto autónomo es el único dios. Ante toda esta sarta de ofertas «gourmet», y a propósito de la preocupación por los costos de la visita del Papa, no estaría mal hacer el esfuerzo por calcular cuánto nos costaría escuchar el mensaje de Francisco a Chile: ¿cuántos kilos de honestidad y generosidad, cuántos litros de cordura y sentido común o cuántos gigas de respeto, sobriedad y sabiduría? Con esto no quiero desconocer el esfuerzo material que han hecho tantos hermanos por gestionar y hacer posible la visita del Papa. Pero si el debate solo se queda «en el pan» (en la dimensión material de la visita), miserable y penosa será nuestra digestión.

En relación con la segunda: «de la abundancia del corazón habla la boca», espero que nuestra «boca nacional» hable y debata de algo más que de las eventuales o evidentes repercusiones socio-políticas que podría tener la visita: causa mapuche, relaciones con Bolivia o Diócesis de Osorno. Esos temas son los que seguramente la prensa más efectistas pondrá en discusión. Es nuestro deber, al igual que lo están haciendo algunos connotados intelectuales del país, hablar también de otros temas. Estoy convencido de que en el corazón de mi país y de mi Iglesia existen otras abundancias de las que deseemos, expectantes, comentar y escuchar. Esas otras abundancias nacen del corazón de Chile. Y nada más necesario que ponerlas sobre la mesa para nutrirnos también de ellas, pues únicamente así, hablando y escuchando de lo que se ama y se teme, de lo que se valora y desprecia, de lo que construye y destruye, es como una nación se abre a los apetitos de justicia y verdad, de paz y libertad, de comunión y fraternidad, que encuentran su satisfacción en el corazón de Dios, pero también en el justo desarrollo humano. No hay otra manera.

Cuando el Papa Francisco pise suelo chileno en los próximos días, lo hará como el pastor que es y no como un «rock star». Por lo tanto, es de esperar que nuestra preparación previa no se centre únicamente en la necesaria materialidad del asunto (el catering), ni tampoco en las estrategias para movilizar personas, sino en algo mucho más profundo que ello: el alimento del cual se está nutriendo nuestro pueblo. Cuando ese alimento es pan y circo, la «boca nacional» termina hablando de pan y circo, y finalmente el «cuerpo de Chile» sufre los estragos de una mala nutrición. Basta ver el incremento de los índices de enfermedades mentales, el aumento de violencia (física y verbal) en las escuelas, el avance de la droga en varias comunas, el nivel de insultos y agresividad en las redes sociales, entre otros fenómenos, para darnos cuenta de que solo aparentemente los chilenos lo pasamos bien y estamos bien (hay circo). Algo nos está indigestando, y paradójicamente es lo mismo que nos nutre: el desarrollo, pero no en sí mismo, sino el modo en que los estamos llevando adelante.

Mientras que para unos es abundante y de calidad, para otros es escaso, paupérrimo y nocivo, o simplemente ausente. Ahora bien, la preparación de una visita papal no debe perder de vista jamás estos temas, que en definitiva son los temas del Evangelio, de Dios y del hombre, y por supuesto lo que realmente importa a un pastor como el Papa Francisco. Pueden parecer argumentos recurrentes, pero mientras habite el hombre en la tierra habremos de estar preocupados y ocupados de lo que sale de su boca, pues en ello se revela el fondo de su verdad.

Ante la visita del Papa Francisco, Chile tiene una cuenta pendiente, y no es precisamente la de los costos organizacionales. Nuestra cuenta pendiente es la de un desarrollo más justo y equitativo desde un punto de vista económico, y más humano en sus repercusiones socio-culturales. De esto algo ya se ha dicho y publicado, pero no es suficiente aún para crear mayor conciencia en la población. En general, la gran preocupación de la gente, y también de algunos religiosos, continúa centrada en cuestiones de orden logístico. Es urgente, entonces, comprender que el Papa no es una estrella de rock, ni un líder político, sino un pastor atento a las necesidades de su pueblo, que viene a hablar y a escuchar de aquello que hay en el corazón de Chile. Por lo tanto, prepararse a su venida implica y exige, por sobre todo, estar atentos y en sintonía con el hambre del pueblo de Dios, tanto en su dimensión de justicia y equidad económica como en su dimensión más profunda de consumos culturales y anhelos de vida auténtica. De este modo contribuimos a satisfacer el estómago, pero sin olvidar el corazón, de cuyo centro nace la palabra que en definitiva nos construye o destruye.

P. Humberto Palma O.

Rector Colegio Amada Sofía, Coltauco

