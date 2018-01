Cobro por pack de televisión no solicitado

Señor Director:

Le escribo para plantear mi importencia ante el actuar de una empresa y los organismos encargados de proteger los derechos de los consumidores y ciudadanos.

A principio de noviembre fui notificada vía telefónica de una deuda con la empresa CLARO, correspondiente a un pack de televisión premium, instalado en un domicilio en la comuna de Puente Alto. Le indique a la ejecutiva de la empresa de cobranzas que había un error, que no conocía el domicilio ni a nadie domiciliado en ese sector.

Me explicó que el contrato había sido concretado vía telefónica, que debía dirigirme a la compañía y dar aviso de fraude, formalidad que cumplí.

En la empresa quedaron de darme una respuesta en cinco días hábiles. Ha pasado más de un mes y de la empresa me llaman hasta diez veces en el día para cobrar la deuda.

Recurrí al Sernac en busca de ayuda y orientación. Ingresé el reclamo, al que me respondieron que debía dirigirme a la compañía y dar aviso de fraude, acción que ya había realizado.

Finalmente fui a la Policía de Investigaciones, específicamente a la Brigada de Delitos Económicos, a poner la denuncia y pedir el resguardo correspondiente. A la fecha no me han contactado y no tengo respuesta alguna.

La verdad es que como ciudadana me siento realmente impotente al ver que he perdido tiempo, he pasado malos ratos, etc…. por la ineficiencia y poca responsabilidad de una compañía.

Muriel Fuentes Muñoz.

