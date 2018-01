Comisión de Agricultura discutió medidas y presupuesto para incendios forestales

Cada día son más los eventos alrededor del planeta que dan cuenta de las devastadoras consecuencias del cambio climático para el medio ambiente y las personas. Ejemplo de esto son los grandes incendios que han consumido paisajes y ciudades alrededor del mundo durante los últimos años y respecto de lo cual nuestro país no ha sido la excepción.

Este hecho ha generado una preocupación generalizada respecto a la necesidad de generar medidas adecuadas para preparar y enfrentar estas emergencias de la forma más eficaz posible, sentimiento del cual se ha hecho parte la Comisión de Agricultura que sesionó esta semana para recabar antecedentes sobre la materia y abordar el presupuesto asignado a estos fines durante esta temporada estival en Chile.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Iván Flores (DC) reafirmó la importancia de generar reuniones de este tipo que ayuden a evitar situaciones tan dramáticas como las vividas la temporada de incendios pasada, enfatizando en que no se pueden volver a repetir. “Estamos comenzando a aprender la lección. Hasta el año pasado no habíamos aprendido (…). No había una conciencia institucional o una decisión política de enfrentar el problema de los incendios hasta que ocurrió lo qué ocurrió. A veces los desastres nos obligan a tomar decisiones y yo creo que esto es lo que ha ocurrido hoy”, precisó.

Para contar con mayores antecedentes, el trabajo de la Comisión contó con la participación del Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Ricardo Toro, y del Director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aarón Cavieres, quienes expusieron sobre gestión, prevención y preparación frente a incendios forestales.

Las exposiciones de ambos invitados aportaron con datos sobre el panorama global respecto a los distintos tipos de incendios existentes, la situación particular de Chile y la evolución de estas catástrofes durante el tiempo.

Se abordaron también factores de riesgo como el incremento de la temperatura local, que ha registrado peaks de temperatura de 41,5°, en Chillan, y de 37,3°, en Curicó, durante el 2017, lo que, sumado al déficit de precipitaciones durante enero, febrero y marzo, los vuelven meses de riesgo extremo para este tipo de eventos.

Aaron Cavieres entregó importantes datos sobre el panorama de los incendios en el país y se refirió al plan que la institución que lidera ha adoptado para combatirlos. “Hay una acción importante nuestra y un cambio de estrategia respecto al tema, en donde consideramos todo lo que viene y armamos un nuevo mecanismo de combate divido en dos ramas, que es la interfaz, además de mantener las capacidades regulares. (…) Hemos aumentado sustantivamente la cobertura a lo largo del país en aeronaves y en brigadas. En definitiva, es un cambio sustantivo respecto a lo que hemos venido haciendo con un gran incremento de recursos también”, puntualizó.

Por su parte, Ricardo Toro se refirió al rol de la institución en este tipo de catástrofes y sus mecanismos de respuesta, alerta, coordinación y apoyo en conjunto a la Conaf, además de sus planes de preparación para estas catástrofes, que incluyen programas complementarios, protocolos y planificaciones.

La sesión concluyó con miras a una próxima reunión en la que se pase de la etapa de diagnóstico e informes a una propuesta que aúne esfuerzos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para modificar los marcos normativos que se deban arreglar y que permitan prevenir y combatir de mejor manera este tipo de catástrofes.

