Se jugarán todas las cartas para sumar a Nicolás Oroz

Por el volante de Racing, O’Higgins está dispuesto a pagar su préstamo, privilegiando así lo deportivo y dejando de lado un posible rédito económico futuro.

Ricardo Obando

Lo quieren, pero para eso deberán sacar un fajo de dólares desde las arcas del club para traerlo. En O’Higgins, aseguran que quieren sí o sí el concurso del volante Nicolás Oroz y desde fuera de Argentina, es el único club interesado realmente en contar con esta promesa de Racing de Avellaneda.

El jugador, hoy “vedette” del mercado trasandino luego que Eduardo Coudet determinara no seguir con él en el plantel para la temporada 2018, ha sido sondeado por muchos clubes, no solo de su país como Chacarita, Talleres de Córdova y Lanús, sino que también del extranjero como Deportes Temuco, Unión Española y O’Higgins.

En ese sentido, los rancagüinos están dispuestos a colocar los montos que piden los albicelestes para su préstamo, cerca de 400 mil dólares, y así entrando a tallar en la batalla por la carta del jugador, la misma que pretende el equipo “Funebrero”, el otro competidor en esta lucha.

Sobre el tema, Cristian Abumohor apuntó que, en este caso, van a variar su actuar respecto a las contrataciones que han realizado desde que están al mando en el Capo de Provincia. “No es lo que normalmente hacemos” porque “es un jugador que, si uno quisiera comprarlo, es inalcanzable para el medio chileno”.

Es más, agregó que “en esta pasada, puede que hagamos una excepción para privilegiar el tema deportivo. La situación no es fácil, es un jugador altamente demandado para el medio argentino, pero sigue en el tapete. No descartaría que pudiera terminar bien ese tema, pero hoy está 50-50, porque podría tardar un poco más de tiempo”.

Así mismo, el directivo manifestó que es posible que su venida sea complementaria a la de Ramón Fernández. Sobre eso, expuso que “hay una serie de combinaciones que estamos evaluando, pero no descartaría que (lleguen) ambos”.

Comentarios

Comentarios