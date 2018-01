Académico Sust. Ambiental de U. San Sebastián: Álvaro Boehmwald: “El modelo predictivo es un tema que falta mucho mejorar”

Con la noticia de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República sobre el Decreto Supremo N° 42 que sienta las bases para un nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica para M.P 2,5, El Rancagüino analizó las implicancias de la nueva normativa ambiental.

Juvenal Arancibia D.

Fotos: Marco Lara / USS.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y esto en la Seremía de Medio Ambiente de la Región de O’Higgins, está claro. Es así que hace algunos días, el servicio anunció el ingreso a Contraloría de un nuevo Plan de Descontaminación Ambiental para las 17 comunas declaradas como zona saturada, pero esta vez para el material particulado fino M.P 2,5.

Cabe recordar que la nueva norma de Calidad de Aire, se suma al ya existente plan por el material M.P 10 en el cuál se basa el actual Plan de Gestión de Episodios críticos con las inherentes prohibiciones de encendido de chimeneas y artefactos a leña que no estén certificados por la SEC.

Desde la Seremía, en tanto, aseguraron que este Decreto Supremo N° 42 que declara zona saturada por Material particulado 2,5 permitirá la próxima elaboración de un Plan de Descontaminación que regule las emisiones de este contaminante en la Región, ya que la principal fuente de M.P 2,5 en el sector es la combustión residencial de leña, seguida de quemas agrícolas, fuentes puntuales y móviles.

Este nuevo PDA, contemplaría como zona saturada por M.P 2,5 las mismas comunas declaradas zona saturada por MP10, que incluye a las comunas de Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coínco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo, permitiendo así, integrar en un solo instrumento ambos Planes de Descontaminación Atmosférica, con la debida reformulación del actual PDA por M.P

OBJETIVOS DE UN NUEVO PDA

Para conocer a fondo los beneficios que podría traer asociado esta nueva normativa medioambiental en nuestra región, diario El Rancagüino, contactó a Álvaro Boehmwald, director de la carrera de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la U. San Sebastián, sede Concepción para profundizar el entendimiento sobre la declaración de zona saturada por M.P 2,5.

El primer punto que el experto quiso repasar es la característica de las partículas MP 2,5 que por su disminuido tamaño posee dos elementos muy dañinos para la salud: en primer lugar por ser la fracción más fina del material particulado, es muy fácil que el elemento ingrese a las vías respiratorias y se aloje en los alveolos de las personas.

En segundo término, el reducido peso de la molécula tiene un efecto de suspensión y dispersión en el ambiente mayor al material M.P 10 por lo que la zona de afectación comprende una mayor superficie e incluso puede producir una nube de contaminación que posea una movilidad mucho mayor dependiendo de las variables meteorológicas del Valle Central, siendo estos dos ejemplos los principales factores a considerar para la elaboración de nuevo plan.

En la misma línea, para Boehmwald, la definición y estudio acabado de los factores climáticos presentes en las 17 comunas donde se hará presente el PDA, se hace preponderante para, a su vez, la elaboración de un modelo predictivo acotado a la realidad local, tomando en cuenta que en este momento, ese modelo es elaborado en Santiago por la Dirección Meteorológica de Chile la que en su página web muestra datos de solo 4 estaciones de monitoreo, donde solo 2 de ellas se ubican en el Valle Central (Rancagua y Coltauco).

“Es importante el modelo predictivo, es un tema que falta mucho mejorar y que permitan el poder declarar los episodios críticos de contaminación de manera adecuada y es un tema pendiente porque se debe considerar la obtención de datos más fiables, ya que, como se habla de factores climáticos, en la medida que se tomen mejores datos se toman mejores decisiones y en eso creo que se está al debe” advirtió el experto.

En segundo término, el académico soslayó la importancia de la correcta caracterización de las fuentes de emisión de contaminantes en las zonas donde se hará válido el Plan de Descontaminación, ya que las soluciones apuntan precisamente a aplacar estas fuentes; situación que desde la seremía aseguraron se encuentra cubierta añadiendo que en la región los principales causantes de material particulado son la combustión residencial de leña, seguida de quemas agrícolas, fuentes puntuales y móviles.

Álvaro Boehmwald, también recordó que la elaboración del decreto que dará pasó a un nuevo PDA por M.P 2,5 en la región, se suma a otras 14 iniciativas similares enmarcadas en la política estratégica de descontaminación 2014-2018 que apunta a reducir la exposición de cerca de 10 millones de chilenos y que pese a algunas pequeñas demoras puntuales, ha salido adelante con un relativo éxito.

Finalmente, Boehmwald relevó la participación de la ciudadanía en la elaboración del nuevo plan, ya que “pueden haber medidas restrictivas para el uso de combustible fósil por ejemplo, calefacción o transporte y es ahí que pueden tomar relevancia las decisiones de la comunidad en estas instancias pudiendo proponer cosas también”, puntualizó.

