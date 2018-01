Continúa la incertidumbre en Santa Cruz por la posible ida del máximo accionista

De forma extraoficial, en las últimas horas se conoció la intención del empresario Cristián Ogalde de dejar al conjunto Unionista y dedicarse exclusivamente a su nuevo club: Magallanes.

Ricardo Obando

El jueves se encendieron las alarmas. Lo que se pensaba cuando se conoció que el empresario Cristián Ogalde se había hecho cargo de Magallanes, elenco de la Primera B, aparentemente estaría ocurriendo.

De manera extraoficial, se informó que el también representante de jugadores como Claudio Bravo y Eduardo Vargas, tiene la intención de desprenderse del patrimonio accionario en el conjunto Unionista, y así dedicarse solamente al trabajo de administración en la Academia.

En ese sentido, el programa radial “Somos Deportes Santa Cruz”, trató el tema, y se dijo que en una reunión sostenida aquel día entre el accionista mayoritario y el directorio de la SADP, Ogalde habría manifestado que no continuaba, debido al “poco apoyo y el nulo compromiso de ciertos sectores”, refiriéndose aparentemente al empresariado santacruzano que no habría estar a la altura de lo que él pretendía.

Es más, se informó que de no llegar los recursos que se esperan para mantener el proyecto, podría implicar una debacle, la cual pasaría por dejar a la comuna de Santa Cruz sin fútbol profesional y además, perdiendo todo lo que dice relación con las series menores.

En las tres temporadas en que Ogalde y sus colaboradores han estado a cargo de la centenaria institución del valle de Colchagua, el equipo luchó por el ascenso en todos los torneos, e hizo que el público se entusiasmara llegando siempre un gran número de hinchas al estadio Joaquín Muñoz García. Además, se estima que el monto invertido por el empresario en estos años, alcanza cerca de 700 millones de pesos. Y, respecto a ingresos, solo se cuenta la venta del volante Marcelo Allende al Necaxa de México.

PREOCUPACIÓN EN EL SIFUP

En alerta. Así está el Sindicato de Futbolistas Profesionales debido a la “crisis que vive la Segunda División”, informaron este viernes.

En la entidad que lidera Gamadiel García, consideran que la serie, donde también están Colchagua CD y General Velásquez, “vive una dramática situación porque hace más de ocho meses notificamos a las autoridades del fútbol de lo difícil que es para la mayoría de los clubes solventar sus gastos”.

Junto con ello, apuntaron que son varios clubes los que no participarían por falta de recursos, y ante ese escenario, más de 250 jugadores se verían afectados por falta de fuente laboral.

