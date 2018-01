Conaf se prepara para esta temporada de incendios en la región de O’Higgins

-Una serie de medidas adoptó este año la Corporación Nacional Forestal para la prevención de incendio en la región, especialmente en Parques Nacionales.

Rodrigo Vergara

La temporada pasada no estaba en los planes de nadie a nivel de incendios forestales en la región, con un total de 21.970,25 hectáreas consumidas (según cifras oficiales de CONAF). Para este año se esperan bajar esas cifras de forma considerable y por ende se están tomando una serie de medidas drásticas, aumento de patrullajes y personal de trabajo en terreno.

Ricardo Peña, Director Regional de Conaf, converso con el diario El rancagüino sobre las diferentes medidas que se tomaran este año para la temporada en la región y habla sobre los recursos que tiene la región para evitar y controlar los incendios forestales.

“La temporada pasada fue algo fuera de lo normal”, esta fue las primeras palabras de Ricardo Peña al ser consultado por las cifras de la temporada pasada de los incendios forestales. Es que no estaba en los planes de nadie lo ocurrido, siempre hay planes de emergencia ante estas situaciones pero nadie estaba preparado para lo que se vio el año pasado, aseguró.

“Lo malo es que tienen que ocurrir estas tragedias para poder reaccionar”, agrega Ricardo, y es que para este año los recursos han aumentado para combatir este tipo de incendios. “Normalmente nosotros teníamos helicópteros en la región y no solo en esta sino que también en la séptima y octava, hoy día tenemos tres helicópteros que son nuestros y por lo tanto es un recurso que podemos disponer de él libremente. Además también contamos con un avión nuevo para la región, un AT-802, que está aquí en Rancagua, que tiene un ataque rápido y una capacidad de 3.000 litros de agua más retardarte”, añadió.

A los tres helicópteros y un avión AT-802, se suma el aumento de patrullaje y vigilancia en terreno por parte de brigadistas y el aumento de ellas en las diversas comunas de la región, Ricardo nos comenta también que hay la posibilidad de sumar un nuevo helicóptero. “Hay una licitación para un nuevo helicóptero y por un tema de papeleo se ha atrasado todo, el helicóptero debería haber listo a principio de enero, pero por un tema de transparencia se ha tardado la llegada de este. Este helicóptero que tiene una capacidad sobre los 8.000 litros, es despachado nacionalmente pero que estará ubicado acá en la región. La idea es que este más cercano a la costa de modo que pueda cubrir gran parte de la región de O’Higgins, Metropolitana y del Maule”.

PUNTOS CRITICOS

El día jueves 4 de enero en el diario El Mercurio, salió un cuadro informativo respecto a un informe desarrollado por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros luego de tres meses, que fue entregado a Conaf con los 350 puntos altos de foco incendio a nivel nacional. Este estudio determino que las regiones del Maule, Metropolitana, Biobío y Valparaíso tienen los puntos más alto a nivel nacional, dejando fuera a la región de O’Higgins. Ricardo Peña, aclara. “Recibí el informe, pero desconozco el criterio que utilizó Carabineros para realizar este informe, nosotros tenemos puntos críticos en la región y los tenemos detectados, hemos hecho un trabajo muy grande de buscar y hacer una prevención en esos sectores y hemos hecho un trabajo muy fuerte en la comunidad”.

“Nosotros tenemos detectados puntos, son más de 300, hay comunas más críticas y hay puntos dentro de esas comunas que son más críticos que otros y que hemos evaluado a través de nuestros estudios y de ONEMI”, agregó.

A diferencias de otros países gran parte de estos incendios forestales son producidos por el hombre, el 100% de los incendios en la región son descuidos intencionales, Ricardo hace un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre esto y no continúe. “Estamos deteriorando nuestro planeta, nuestro habitad, eso es muy dañino para nosotros y es importante el llamado a la conciencia de la gente”, sentenció.

Medidas en Parques Nacionales

Este año a diferencia de los anteriores, los Parque Nacionales tendrán una serie de medidas especiales para la temporada de verano y durante todo el año para evitar los incendios forestales. Una de estas medidas es aumentar el control de ingreso a los diversos parques que hay en la región, habrá una fiscalización más extensa dentro de ellos. Otra de las medidas que se tomaron para evitar los incendios dentro de los Parques Nacionales es que está prohibido hacer fuego, ya sea para cocinar o para fogatas, Ricardo recomienda que busquen otras alternativas para cocinar, ya que hacer asados o llevar cocinilla está absolutamente prohibido, esto para los Parques Nacionales. En caso de los campings privados esto si está permitido, pero manteniendo los resguardos necesarios para evitar incendios, es decir no dejar fogatas encendidas, no hacer fuego cerca de elementos que puedan ser inflamables y provocar incendios, en caso de hacer fogatas no dejarlas encendida en la noche para evitar la propagación del fuego.

Comentarios

Comentarios