Verano de piscinas, teatro y talleres para todos

Primera semana del 2018 y la agenda cultura, de espectáculos y de esparcimiento en general promete este año en Rancagua y sus alrededores, especialmente a aquellos que aún no salen de vacaciones o quienes no lo podrán hacer. Piscinas municipales abiertas a todo público y a un costo accesible, otras privadas que ofrecen además cursos de natación y/o aprendizaje y seguridad en el agua para los niños, son solo algunos de los más refrescantes panoramas que ofrece esta y otras ciudades de la región.

Y al caer la tarde y la noche, si estas de vacaciones y no has salido de tu ciudad, es muy probable que puedas acceder a espectáculos masivos o talleres misceláneos, algunos gratuitos, que estén preparando en la municipalidad donde vives, por ejemplo. De más está destacar los eventos ya esperados como el Teatro Al Aire Libre o los espectáculos que replican en nuestra región del Teatro a Mil. Solo basta acceder a esta información ya sea por las redes sociales, pero también por El Rancagüino y todas sus plataformas.

Damos la bienvenida a todas las iniciativas culturales, espectáculos y deportivas, tanto de origen privado como estatal y municipal. Todos lo agradecemos y respondemos positivamente a este llamado acudiendo a ellos o inscribiéndose cuando es requerido. ¡Feliz verano 2018!

Ximena Mella Urra

Editora

